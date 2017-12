Obedná pauza: bláznivo za orechmi

28. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Dnes dostanete pod kontrolu zvieratko, ktoré musí byť blízky príbuzný známej veveričky Scrat. Nikto iný by totiž kvôli orechom nebol schopný robiť takéto šialenstvá. V hre Crazy Go Nuts 2 sa necháva vystreľovať z kanónu, aby ich všetky pozbieralo. Sem tam sa do cesty pripletie aj nejaký ten špeciálny orech (prípadne vtáčik alebo huba...), ktorý dáva zaujímavé schopnosti a bonusy.

Ovládanie:

Myš.

