FIFA 10 na dresoch anglického futbalového klubu

27. júl 2009 o 16:25 Ján Kordoš

Electronic Arts taktiež nelení a sponzorovalo anglický klub Swindon Town na celú sezónu pripravovaným futbalovým simulátorom FIFA 10. Tí, ktorí vedia aspoň čo to o pobehovaní 22 hráčov po trávniku však istotne zarazene hľadajú zmysel tohto kroku herného giganta.

Swindon Town totiž síce je anglickým klubom, no momentálne sa nachádza v England League 1, čiže tretej najvyššej anglickej lige. U nás by síce klub istotne nezapadol, no je otázkou, či má sponzorovanie tohto klubu očakávanou hrou hlbší zmysel. Cieľová skupina divákov totiž pri všetkej úcte k EA nie je až tak početná a predajnými číslami to nezamáva. Viac o hre sa dočítate v našej novinke.

Zdroj:Kotaku