Mŕtvy vesmír expanduje do filmu a chystá sa tiež pokračovať ako hra

27. júl 2009 o 15:10 Ján Kordoš

Na strieborných plátnach by nás mal teda vystrašiť filmový Dead Space od režiséra D.J Caruso-a (režíroval napríklad remake Hitchcockovho Okno do Dvora (Rear Window) s názvom Disturbia alebo seriál Smallville). Producentmi sa stala dvojica Marty Bowen a Wyck Godfrey, ktorá má na starosti produkciu filmového Gears of War a podpísala pod filmami ako Aliens vs. Predator, Twilight alebo I, Robot. Herecké obsadenie známe nie je, taktiež ani náznak scenáru. Romantická komédia to však zrejme nebude.

Okrem toho vyjde 29. septembra na Nintendo Wii prequel Dead Space: Extraction, ktorý sa bude zaoberať udalosťami pred pôvodnou hrou. Režisér Caruso pre Variety taktiež nenápadne odhalil, že v príprave je druhé a tretie pokračovanie, čo viacerých prekvapilo. Netušíme totiž, či Caruso považuje za pokračovanie aj Extraction a v tom prípade by sa pracovalo na Dead Space 2. Alebo ak za druhé a tretie pokračovanie budeme logicky považovať tretiu a štvrtú hru zo sveta Dead Space, tak sa chystá aj Dead Space 3. Rozhodne sa však dočkáme Dead Space 2 a filmu. Či už podareného, zaručiť nik nedokáže.

