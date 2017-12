Hviezdne vojny to so svojou Silou rozbalia aj na PC

27. júl 2009 o 13:15 Ján Kordoš

To, že sa celkom podarená arkáda napokon na PC neobjavila, nahnevalo mnohých priaznivcov podobných hier staršieho dáta ako napríklad Jedi Knight: Outcast alebo Jedi Academy. Nad PC verziou však vývojári palicu nezlomili, čo potvrdili aj pri oznámení, že PC verziu neplánujú vydať v čase, kedy sa objavia konzolové verzie. Niekoľko mesiacov utieklo ako voda a PC (a Mac) verzia Star Wars: The Force Unleashed – The Ultimate Sith Edition sa stalo skutočnosťou.

Najlepšie však je, že The Ultimate Sith Edition bude obsahovať ako pôvodnú hru The Force Unleashed, tak aj tri prídavky, za ktoré si majitelia konzol museli zaplatiť. Takže hráči dostanú v priebehu jesene niekoľko bonusových úrovní, ktoré však nesúvisia s príbehovou líniou, nové kostýmy pre postavy a podobne. Sila bude sprevádzať aj PC hráčov.

Zdroj:Shacknews