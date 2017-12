V Keni nabíjajú mobily bicyklom

Dva doláre za nabitie mobilu v kiosku, alebo hodina šliapania do pedálov na bicykli. Takéto sú možnosti nabíjania mobilných telefónov v Keni, kde elektrina nie je samozrejmosťou.

27. júl 2009 o 8:38 Milan Gigel

Veľký rozruch spôsobila v krajine pred časom šikovnosť dvojice študentov, ktorí zo šrotových súčiastok z elektroodpadu začali vyrábať nabíjačky na mobilné telefóny. Tie nevyužívajú energiu z elektrickej zásuvky, ale z dynama na bicykli, ktoré slúži ako zdroj energie na jeho osvetlenie. Stačí hodinová jazda po rovine a mobil je nabitý doplna rovnako, ako pri použití sieťovej nabíjačky. Za svoje výtvory pýtajú 4,5 dolára, čo zodpovedá cene, ktorú zaplatíte približne za dve nabitia mobilu.

Je zaujímavé, že sa podobného obchodu zatiaľ nechytili priemyselné firmy. Ak zoberieme do úvahy, že v Keni je v obehu 17,5 milióna mobilov s problematickým nabíjaním, výrobcovia by mohli podobné nabíjačky pribaľovať priamo do škatúľ.