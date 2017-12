Obedná pauza: mesačné stavby

27. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Každý by chcel na mesiac, nie každému sa tam ale podarí doletieť. Tak prečo si k nemu nepostaviť lešenie? Presne túto úlohu pred vás stavia Moonlights. Vyskladať konštrukciu musíte nit po nite. Tak, aby ste sa tým posledným dotkli mesiaca (prípadne mesiacov) a udržali na ňom vašu stavbu aspoň 5 sekúnd. Komplikovať to môže vietor, ale aj gravitácia ostatných planét naokolo, no a keď nebudete stavať opatrne, môžete celý kolos ľahko prevrátiť.

Ovládanie:

Myš. Priložiť nit môžete vždy vo vymedzenom okolí ostatných, stačí sa k nim priblížiť a určiť, kde bude nový. Odobrať nity (neskôr po vás hra bude chcieť konštrukcie s ich obmedzeným počtom) môžete tak, že po pridržaní tlačidla označíte, ktoré majú isť preč. V hre sú tri druhy planét. Zelená tvorí solídne podklady pre vaše stavby. Modrá uzamkne okolité nity, takže ich už nie je možné odobrať. Fialovej sa nesmiete dotknúť.

