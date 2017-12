Objavili päť vrakov lodí z čias Rímskeho impéria

Archeológovia objavili päť vrakov starovekých plavidiel pochádzajúcich z čias Rímskej ríše.

26. júl 2009 o 8:19 SITA

RÍM. Informovala o tom v sobotu talianska agentúra ANSA.

Lode, ktoré našli ešte aj s pôvodným nákladom na palube, ležali v okolí malého talianskeho ostrova Ventotene neďaleko Neapola. Tento unikátny objav dokazuje, že toto územie bolo dôležitou obchodnou námornou križovatkou.

Plavidlá, ktoré podľa archeológov spadajú do obdobia medzi prvým storočím pred naším letopočtom až štvrtým storočím nášho letopočtu, našli v hĺbke sto metrov. Lode merajú do 13 do 25 metrov a prevážali rôzne predmety pochádzajúce zo Španielska a Afriky vrátane džbánov, krčahov či váz.