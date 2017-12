Obedná pauza: upgradujte

24. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Zlepšovať si po každom leveli loď, aby ste vytrieskali v tom ďalšom čo najviac nepriateľov, je celkom normálne. Upgrade Complete ale dáva procesu vylepšovania úplne novú hĺbku. Celkom vtipnú.

Presvedčí vas o tom už len úvodné menu, z ktorého hru nemôžete ani spustiť. Musíte si kúpiť ovládací panel. Prestala vás baviť grafika? Upgradujte ju. Zdá sa vám, že je hra potichu? Kúpte si hudbu. Začne vás hudba štvať? Kúpte si gombík Stíš. Ani len to klasické logo Armor Games pri načítavaní hry nie je zadarmo... Podarená paródia na "upgradovaciu" a "achievementovú" mániu v mnohých moderných projektoch vám ukáže, aké to je, keď sú hry natoľko prázdne, že pre pôžitok z nich musíte máť pocit, že stále niečo vylepšujete. Level môžete prejsť len tak, že vyhubíte všetkých nepriateľov. V každom sa vám to podarí až asi na 10 pokus. Preto upgradujte, aby ste si vždy medzi kolami mohli kúpiť silnejší magnet na peniaze, väčší laser, viac motorov či novú súčiastku do vašej lode.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky na pohyb (alebo W, A, S, D), medzerník na streľbu.

