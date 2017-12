Modlitby, výkriky šťastia a oslavy.Ázia zažila zatmenie Slnka

Špeciálne okuliare, röntgenové snímky, plachty či ďalekohľady. Ale aj zbožná viera v nadprirodzené alebo panika. Ázijčania prežívali zatmenie Slnka rôzne.

22. júl 2009 o 16:22 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Tma a zúfalé modlitby. Ale aj výkriky šťastia a následné oslavy. I takto to vyzeralo na miestach, kde sa dalo pozorovať úplné zatmenie Slnka. To sa začalo v Indii a pás totality – teda úplného mesačného tieňa - sa postupne presúval cez Bangladéš, Nepál a Čínu až do západného Tichomoria.

Pre hinduistov bol jav, keď Mesiac prekryl Slnko, symbolom z nebies.

Kúpeľ pri zatmení

Dav veriacich pri brehoch Gangy napríklad veril, že kúpeľ v tejto posvätnej rieke práve pri príležitosti úchvatného nebeského divadla poslúži ako ešte lepšia očista od hriechov.

Viera v moc nebies sa nakoniec stal osudnou pre 65-ročnú ženu. Zomrela, keď v dave vo Varanasi zavládla panika. Pravdepodobne ju utekajúci ľudia ušliapali. Niektorí veriaci už predtým tvrdili, že zatmenie môže byť nebezpečné.

Aj keď z iných dôvodov: tehotné ženy sa mali ukryť pred neviditeľnými lúčmi, ktoré mali poškodiť ešte nenarodené deti.

Viaceré sa preto na odporúčanie svätých mužov ukrývali doma. Mali ležať v posteli a modliť sa.

Zhoda okolností

Väčšina ľudí však riešila otázku, ako sa na hviezdu a našu prirodzenú družicu pozerať. Slnečné lúče sú nebezpečné, aj keď časť hviezdy prekryje iné nebeské teleso. Môžu poškodiť zrak, ľudia si preto pomáhali nielen špeciálnymi okuliarmi, ale aj podomácky upravenými plachtami či röntgenovými snímkami.



Matka aj moje tety volali a povedali, že sa mám ukryť v zatemnenej izbe. Potom si mám ľahnúť do postele a modliť sa. Len tak sa vyhnem nezdravým účinkom zatmenia na dieťa. Krati Džainová, 24–ročná tehotná odborníčka na počítače

Cez ne sa dalo pozerať relatívne bezpečne. Ak javy na oblohe práve neprekryli mraky, ako sa stalo na väčšine územia Indie.

Mnohí si pri tomto jave ani neuvedomovali, že ľudia majú vlastne šťastie. Zdanlivá veľkosť Mesiaca je v pomere k Slnku tak akurát a pozemským pozorovateľom sa preto javí, že naša družica presne prekryje Slnko.

Mesiac je totiž síce štyristokrát menší ako hviezda, no na naše šťastie je aj štyristokrát bližšie.

Pravidelný úkaz

Dnešné zatmenie Slnka bude najdlhšie trvajúcim zatmením na najbližších viac ako 120 rokov. Trvalo skoro 400 sekúnd, no na našom území sme ho pozorovať nemohli. Mesačný tieň sa pritom na zemi objaví približne raz za rok a pol, no kým sa vráti na rovnaké územie, môžu prejsť aj stáročia. Napríklad úplné zatmenie Slnka na Slovensku sa odohrá až v roku 2135.

Čiastočné bude oveľa skôr. Už v roku 2011.