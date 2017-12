Francúzi chcú opäť odpájať

Poslanci dolnej komory francúzskeho parlamentu začali rokovať o novom zákone proti internetovému pirátstvu, ktorý by mal zaviesť možnosť odpojenia od internetu pre tých, čo napriek varovaniam pokračujú v nelegálnom sťahovaní hudby či filmov.

22. júl 2009 o 8:42 (sita)

Ide o pozmenený návrh zákona z dielne Únie pre ľudové hnutie prezidenta Nicolasa Sarkozyho, keďže jej pôvodný návrh vyhlásil Ústavný súd za protiústavný.

Ústavným sudcom vadilo najmä to, že špeciálne pre tento účel vytvorený dozorný orgán mal mať právomoc odpájať užívateľov od internetu bez rozhodnutia súdu. Nový návrh už vyžaduje na takýto krok aj predchádzajúce rozhodnutie súdu. Naďalej však predpokladá odpájanie užívateľov od internetu na obdobie jedného mesiaca až jedného roka. K takémuto kroku by sa malo pristupovať po tom, čo užívateľ neprestane so sťahovaním hudby či filmov chránených autorskými právami ani po varovných mailových či listových výzvach. Vo výnimočných prípadoch by mali internetovým pirátom hroziť aj vysoké pokuty či väzenie.

Opoziční socialisti vzniesli voči vládnemu návrhu protipirátskeho zákona viac ako 700 pozmeňovacích návrhov, poslanci tak o ňom budú diskutovať najmenej do piatku. Hlasovanie sa nepredpokladá skôr ako začiatkom septembra po skončení parlamentných prázdnin.