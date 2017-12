Ameriku prví zaznačili Vikingovia

Mapa, na ktorej je zrejme zaznamenaný ostrov Newfoundland pri Kanade, je podľa vedcov pravá. Má dokázať, že severskí moreplavci skutočne navštívili Ameriku ešte pred Kolumbom.

22. júl 2009 o 6:30 TASR, Tomáš Vasilko

KODAŇ, BRATISLAVA. Ak ešte niekto stále pochybuje, že Vikingovia navštívili Ameriku, najnovšie zistenie ho môže presvedčiť. Tím dánskych vedcov na čele s Rene Larsenom potvrdil, že stará mapa, na ktorej je zaznamenaná aj časť Kanady, je pravá.

„Všetky testy, ktoré sme urobili za posledných päť rokov, nenaznačujú žiadne znaky podvrhu,“ prekvapil podľa agentúry Reuters minulý týždeň Larsen kolegov na medzinárodnej konferencii kartografov.

Atrament je pravý

O pravdivosti mapy sa dlho diskutovalo. Skeptici ako dôkaz podvrhu označovali najmä fakt, že atrament vykazoval stopy z neskoršieho obdobia. Larsen to vyvrátil. Atrament sa podľa neho zdal príliš mladý, pretože látka, ktorú vykazoval, vznikla tým, že ho sušili v piesku. Podobné stopy má aj kniha, v ktorej sa mapa našla.

Vľavo hore je Grónsko a vedľa neho leží veľký ostrov, ktorý by mal byť Newfoundland, v súčasnosti patriaci Kanade. Vikingovia si tam okolo roku 1000 vybudovali osídlenie. Mapa dokazuje, že túto časť Ameriky poznali pred Kolumbom aj Európania.

Americkí vedci ešte predtým uhlíkovou metódou zistili, že mapa pochádza z obdobia okolo roku 1440, teda asi polstoročia predtým ako Krištof Kolumbus objavil pre Európanov Ameriku. Má byť rekonštrukciou mapy z 13. storočia.

Mapa sa prvýkrát na verejnosti objavila v roku 1957, neskôr ju kúpila americká Univerzita Yale. Je na nej zobrazení okrem celkom presného tvaru Grónska aj súčasný trochu zväčšený ostrov Newfoundland neďaleko Kanady.

Vikingovia túto zem nazývali pre jej úrodnosť Vinland, čo podľa niektorých zdrojov znamenalo „Vínová krajina“. O osídlení Vinlandu rozprávali niektoré ich ságy. Historikov však začali presviedčať až archeologické nálezy v 20. storočí, ktoré dokazovali krátke osídlenie Vikingov na ostrove okolo roku 1000.

Poznali aj Európania?

Mapa však možno dokazuje viac ako len to, že Vikingovia ako prví zaznačili časť Ameriky. Vedci veria, že ju zreprodukovali pre cirkevný koncil v Bazileji vo Švajčiarsku v roku 1440. To by znamenalo, že minimálne jeden ostrov Nového sveta poznali niektorí Európania už pred Kolumbom.