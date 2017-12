Cestovná ochrana pre notebook

21. júl 2009 o 16:25 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 8 0 Prepäťové ochrany už ochránili mnoho citlivej elektroniky pred zlyhaním, s notebookmi je to však horšie. Aj keď výrobcovia ponúkajú rôzne riešenia, zväčša sú až príliš objemné na to, aby ste ich so sebou nosili do terénu. ElectraShield z dielní TRC však všetko mení. Modul chrániaci pred prepätiami jednoducho zasuniete medzi napájací adaptér notebooku a jeho prívodný kábel. Vyrába sa v dvoch rôznych vyhotoveniach – pre káble s dvomi a tromi žilami. O tom, že to výrobcovia s funkčnosťou myslia vážne svedčí aj tradičné poistné krytie na škody spôsobené prepätím. Tentokrát do výšky 5000 dolárov. A aká je predajná cena? Dostupných 7 eur.