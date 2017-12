Ukážka bojov z Operation Flashpoint: Dragon Rising

21. júl 2009 o 16:20 Ján Kordoš

Síce viacerí pochybujú, či Codemasters pôjdu po podobnej ceste ako predchodca a obávajú sa akčnejšieho prístupu, podľa uvoľneného videa sa zdá, že o žiadnu akčnú strieľačku v štýle Call of Duty: Modern Warfare rozhodne nepôjde. Ak by išiel o zaujímavý a hrateľný mix medzi spomínanou akčnou hrou a napríklad Armou 2, ktorá je skutočne náročný simulátor vojny, možno by boli spokojné obe strany herného tábora.

video //www.sme.sk/vp/10709/

Zdroj:Gametrailers