Greenpeace varuje pred nebezpečnými hernými konzolami

21. júl 2009 o 15:45 Ján Kordoš

To nebolo všetko. Nedávno Greenpeace zaradilo na svoj zoznam „Zelenej Elektroniky“ do lepšieho priemeru Sony a Microsoft s Nintendom posadilo na chvost pelotónu spoločností snažiacich sa o zelenší život. To sa Microsoftu nepáči, okamžite argumentoval tým, že úplne odstránenie nevhodných materiálov ako spomínaný bróm alebo polyvinyl chlorid (áno, to je napríklad izolácia na jadrách drôtov alebo gumolin v nemocnici, takže tam podlahu príliš neoblizujte a káble si nepchajte do pusy) plánuje do konca roku 2010.

Greenpeace pritvrdil a vydal trojicu trailerov, z ktorých každé video sa venuje jednej konzole. Pre neznalých: na jednom je chorý ujo zložený z Xboxu 360, na druhom je chorý ujo poskladaný z PS3 a potom aj chorý ujo zo súčiastok Nintenda Wii. Herné konzoly sú proste zlé. Pretože sú tam jedy! Úmrtnosť alarmujúca. Teda aspoň podľa Greenpeace ide o netvora, ktorý zničí ľudstvo ako také.

Riešenie: recyklácia konzol musí byť profesionálne zabezpečená. Tak ako pri každej elektronike.

A všetci by sme mali vyliezť späť na stromy, len škoda, že les nám už vyrúbali kvôli letákom, ktoré rozdávajú zástancovia Greenpeace.

Zdroj:Kotaku