Kuju Entertainment expanduje do susedného Česka

21. júl 2009 o 15:25 Ján Kordoš

To je však minulosť a keďže sa v Kuju pozerajú i dopredu, rozhodli sa otvoriť nové herné štúdio, s ktorým budú interne spolupracovať. To by ešte nestálo za uverejnenie, lenže tým novým vývojárskym tímom je Vatra, ktoré sídli v českom Brne. Oznámené boli práce na dvoch projektoch pre platformy PC, Xbox 360 a Playstation 3, ktoré sa neobjavia skôr ako začiatkom roku 2011, takže bližšie informácie neboli prezentované. Šefom novovzniknutého tímu je Matthew Seymour. Predtým pracoval v Take Two a Microsoft Game Studios, takže skúsenosti rozhodne má. Uvidíme či sa napokon podarí českému tímu svoje plány uskutočniť, hry dokončiť a že sa presadia na hernom trhu.

Zdroj:Eurogamer