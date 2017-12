Microsoft plánuje preniknúť na pole prenosných herných konzol

21. júl 2009 o 12:10 Ján Kordoš

Zatiaľ má však prednosť Natal, ktorý by mal priniesť do obývačiek interaktivitu potrebnú pre nalákanie más ľudí. Nebolo povedané, či sa Microsoft rozhodne iniciovať vývoj vlastnej hernej platformy (ako napríklad Playstation Portable alebo Nintendo DS) alebo zostane pri vývoji softvéru (Windows Mobile). Dvere sú otvorené a v Microsofte si uvedomujú, že hráči nechcú byť obmedzení iba na jednu miestnosť, ale sa chcú zabávať všade, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Microsoft je navyše jediný z trojice veľkých konzolových gigantov, ktorý nemá v ponuke žiadny vlastný handheld. Získať v tomto náročnom segmente dostačujúce postavanie však nie je jednoduché. Presvedčila sa o tom napríklad Nokia so svojim neúspešným N-Gage-om.

Zdroj:Shacknews