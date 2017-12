Microsoft upravoval Linux – pre zisk

Linux pobeží vo virtualizovanom prostredí Hyper-V rýchlejšie ako doposiaľ. Prsty v tom má Microsoft, ktorý prispel kódom s 20 tisíc riadkami pre linuxové jadro. Cieľom je prilákať viac používateľov k virtualizačným riešeniam Microsoftu.

21. júl 2009 o 10:15 Milan Gigel

Firma chce dohnať svojho hlavného konkurenta – VMware, ktorý v súčasnosti vládne trhu virtualizácie. Tá umožňuje na jednom stroji prevádzkovať viacero oddelených systémov súčasne, čo je efektívne pri konsolidácii. Firmy môžu namiesto viacerých fyzických serverov používať jediný, aby lepšie využili jeho výkon a znížili výdavky na správu.

V oficiálnom jadre by sa mali nové moduly od Microsoftu objaviť vo verzii 2.6.32, ktorá by mala byť hotová do konca roka. Kód bol uvoľnený pod licenciou GPL v2.