Leťte na Mars! Mesiac je nuda

Pred štyridsiatimi rokmi sa Neil Armstrong dotkol Mesiaca. Dnes naň ľudia nelietajú. Lepším cieľom je Mars.

BRATISLAVA. „Hlási sa kozmická základňa Mars. Orol 2 práve pristál. Trojčlenná posádka zabezpečuje vesmírny modul, všetky systému fungujú, výstup je naplánovaný o 21 hodín.“

Zatiaľ to znie ako vedecká fantastika. No už o niekoľko desiatok rokov môže celá planéta sledovať prenos, kde zaznejú podobné slová. Slová ľudí, ktorí sa ako prví poprechádzajú po inej planéte. Vety rovnako dôležité ako tie dvojice Neil Armstrong a Buzz Aldrin.

Poďme ďalej

„Treba pokračovať v našich šľapajach. Znovu sa musíme vydať na misiu plnú objavovania,“ povedal včera Aldrin. Krátko predtým sa spolu s dvomi kolegami z posádky Apolla 11 stretol s americkým prezidentom.

„Mesiac je už nezaujímavý, Mars je zaujímavý,“ povedal zase Michael Collins, člen misie Apollo 11 a pilot Columbie, ktorá krúžila na mesačnej obežnej dráhe, keď sa Aldrin a Armstrong prechádzali po mesačnom povrchu.

Po kliknutí infograf zväčšíte.

„Občas si myslím, že sme leteli na zlé miesto. Mars bol vždy mojím favoritom,“ vysvetlil. Dnes na Mars nik neletí. Dokonca ani na Mesiac.

Návrat na Mesiac

Keď sa presne pred štyridsiatimi rokmi prvý raz v histórii dotkla mesačného povrchu noha človeka, málokto predpokladal, že dnes budú pravidelné cesty turistov na Mesiac rovnako vzdialené, ako boli vtedy.

V 60. rokoch však USA dávali na Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA asi päť percent svojho rozpočtu. Dnes to je sotva pol percenta.

V časoch svetovej hospodárskej krízy sa aj to javí ako priveľa. Keď bývalý americký prezident G. W. Bush vyhlásil, že Američania sa na Mesiac vrátia do roku 2020, bolo to prehnane optimistické tvrdenie. Dnes sa javí ako úplne nereálne, najmä keď Obama povedal, že pre krízu bude škrtať.

Preto sa na Mesiaci možno skôr poprechádzajú Číňania. Tvrdia, že pred rokom 2020.

Cenné nálezisko

Mesiac nemusí byť iba objektom, ktorý by mal pomáhať pri budovaní národnej hrdosti.

Ani medzistanicou na dlhšie lety.

Posledné prieskumy automatizovaných sond naznačujú, že Mesiac by mohol byť zaujímavý aj ako miesto vhodné na ťažbu nerastných surovín.

Japonská sonda Kaguja nedávno na našej prirodzenej družicu objavila urán. Spresnila jeho geologickú mapu a potvrdila, že pod povrchom sa nachádza kremík, cézium či horčík.

Jedného dňa by tak mohli na mesačnom povrchu vybudovať základňu, ktorej úlohou by bolo tieto nerasty ťažiť. Skôr, ako sa na Zemi úplne minú.

Ako na červenú planétu?

„Je osudom ľudstva chodiť na iné planéty,“ povedal pre agentúru AFP Aldrin. Slová druhého človeka, ktorý sa dotkol Mesiaca, nemusia byť nereálne.

Len nedávno sa v Rusku skončila prvá fáza projektu, ktorý má simulovať mnohomesačný let ľudskej posádky na Mars. Červená planéta je relatívne blízko a bude asi druhým nebeským telesom, na ktoré sa pozemšťan vydá.

Let na Mars a späť však bude trvať viac ako rok, Rusi sa preto snažia zistiť, ako sa pri čomsi podobnom bude správať posádka. Šesticu dobrovoľníkov zavreli na 105 dní do komplexu, kde sledovali ich reakcie.

Budúci rok by mali ľudí uväzniť až na 520 dní. Toľko by mohol trvať let na Mars.

Spoločnými silami

Dnes na štvrtú planétu slnečnej sústavy, ktorá je od Zeme vzdialená asi 50 až 400 miliónov kilometrov, posielame automatické sondy.

Našli na Marse vodu a zistili, že na povrchu tiekla pred čosi viac ako miliónom rokov.

V kozmických mierkach je to ako včera. Práve kvapalnú vodu považujeme za jednu z podmienok vzniku života.

Je ťažko predstaviteľné, že by ľudí na Mars dokázala v blízkom čase poslať iba jedna krajina. Zastrájajú sa Američania s Európanmi, Rusi i Číňania. Ambície má aj India.

Pravdepodobnejšie však je, že takýto obrovský projekt by tieto krajiny dokázali zrealizovať len spoločnými silami.

Prípadný let na Mars by však bol viac vecou politiky, než vedy a zdravého rozumu. Prinajmenšom v tomto sa situácia od 60. rokov vôbec nezmenila.