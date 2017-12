Prehľad: kde získať bezplatné softvéry do mobilu?

Apple App Store sa stal legendou a často je kopírovaný. Nokii sa to moc nedarí a ani ďalší veľkí výrobcovia sa zatiaľ moc nevyznamenali. Zaskakujú teda za nich iní. A obchodov bude ešte viac.

20. júl 2009 o 14:50 Luděk Vokáč

Obchod s aplikáciami dostupný v prehľadnej forme priamo z mobilu sa ukázal byť veľkým lákadlom pre používateľov a potenciálnym zdrojom dobrých príjmov pre prevádzkovateľov takéhoto obchodu. Spoločnosť Apple za rok existencie na svojom obchode zarobila podľa odhadov analytikov viac ako 150 miliónov dolárov, používatelia si stiahli viac ako jeden a pol miliardy programov. Vyberať si môžu z viac ako 65 000 aplikácií a to priamo na displeji ich mobilného telefónu.

Ostatní výrobcovia sa teda tohoto nápadu chytili tiež. A nielen tí. Obchody s aplikáciami chystajú i mobilní operátori a taktiež rôzne tretie strany, napríklad tradiční predajcovia softvéru. A zákazník začína mať v tom všetkom tak trochu zmätok. Kde teda nakupovať programy pre váš mobil?

Náš prehľad obsahuje ako už spustené obchody, tak aj pripravované obchody s aplikáciami.

Apple iTunes App Store

Legenda medzi obchodmi s aplikáciami a akýsi etalón medzi týmito službami. Ponúka viac ako 65 tisíc aplikácií, jednoduché ovládanie a dobrú prehľadnosť. Samozrejmosťou je hodnotenie programov používateľmi a používateľské komentáre. Jednoduchosť a intuitívnosť App Store dokazuje viac než miliarda a pol stiahnutých aplikácií. Okrem telefónu sa dá po obchode prechádzať i na počítači a to prostredníctvom programu iTunes.

Obchod býva ale často kritizovaný kvôli politike Apple. Sťažujú sa predovšetkým vývojári, ktorí nemajú vždy istotu, že Apple ich program do obchodu zaradí. Niektorý obsah je jednoducho tabu (erotika), vývojári nemôžu alebo nemohli vyvíjať niektoré typy aplikácií (internetové prehliadače). Celkovo sa zdá, že Apple postupne prísne pravidlá uvoľňuje, niektoré ale asi zostanú na veky. Mnohým používateľom sa nepáči, že App Store je jediná legálna možnosť, ako dostať aplikáciu do telefónu.

Naše hodnotenie

Obchod určený iba pre Apple iPhone a iPod Touch

+ užívateľská prívetivosť

+ široká ponuka aplikácií

- obmedzenia pre vývojárov

- jediná oficiálna možnosť pre danú platformu

Nokia OVI Store

Nokia svoju odpoveď na App Store spustila iba pred nedávnom a hneď sa na ňu zniesla veľká vlna kritiky. A my musíme kritikom dať za pravdu. Nokia totižto chcela aplikácie ponúknuť jednoducho všetkým, nielen majiteľom mobilných telefónov Nokia. V obchode sa ale nedajú vyhľadávať aplikácie podľa typu mobilného telefónu, veľmi ťažko môžu používatelia odlíšiť symbianové aplikácie od tých javových. Nokia si tak pripisuje ďalší neúspech v oblasti aplikácií. Tým posledným je jej platforma N-Gage.

Istou prekážkou pre používateľov je tiež fakt, že sa do služby musí registrovať a samotnú aplikáciu obchodu je nutné si do telefónu stiahnuť. To je o niekoľko krokov viac, ako sú niektorí používatelia schopní alebo ochotní zvládnuť. Istotu nebudí ani hodnotenie aplikácií v rámci Ovi Store, maximom sú len tri hviezdičky. To nieje moc široká škála. Najväčším problémom je ale zatiaľ malé množstvo aplikácií.

OVI Store nieje ale jediným spôsobom, ako do svojej Nokie (prípadne iného javového telefónu) dostať programy. Tie si samozrejme môžu používatelia sťahovať a kupovať na stránkach jednotlivých vývojárov a taktiež na tradičných serveroch, ktoré sa predajom aplikácií zaoberajú. Priamo do mobilu si potom môžu niektoré programy stiahnuť majitelia symbianových telefónov prostredníctvom položky Stiahnuť priamo v menu telefónu.

Naše hodnotenie

Obchod určený pre všetky javové a symbianové telefóny

+ veľký potenciál

- neprehľadnosť

- nutnosť registrácie a inštalácie

- málo aplikácií

Google Android Market

Android Market je ďalším prípadom relatívne uzavreného obchodu s programami. Slúži iba používateľom telefónov postavených na platforme Google Android a rovnako ako App Store je istým spôsobom zviazaný pravidlami a obmedzeniami obsahu. Navyše samozrejme neponúka zďaleka také množstvo aplikácií, tu ss ukazuje, že Android je platforma ešte len na začiatku vývoja.

Nemilé je tiež regionálne obmedzenie – nie všetky programy si môžu stiahnuť alebo kúpiť používatelia vo všetkých krajinách. Android Market sa ale inak od App Store inšpiroval dobre a používateľská jednoduchosť a prívetivosť sú jeho prednosťami. A počet programov celkom rýchlo narastá.

Programátori sa naopak sťažujú na malé zabezpečenie aplikácií proti krádežiam. Google dáva možnosť každému zákazníkovi aplikáciu do 24 hodín vrátiť a ten tak dostane späť svoje peniaze. Je to kompenzácia za to, že programy v Android Markete neponúkajú napr. skúšobnú verziu. Lenže istá chyba v systéme umožňuje nainštalovanú aplikáciu zo súborového systému vykradnúť, z telefónu program vrátiť a potom do neho nahrať napríklad cez pamäťovú kartu vykradnutý súbor.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre platformu Google Android

+ užívateľská prívetivosť

+ rýchlo rastúci počet aplikácií

- regionálne obmedzenia

Sony Ericsson PlayNow Arena

Sony Ericsson sa k výrobcom s obchodom s aplikáciami priamo v mobile zaradil iba nedávno. Obchod je dostupný priamo z mobilu, alebo cez webové stránky. Výhodou je, že do telefónu nemusíte nič inštalovať, ikonu PlayNow nájdeme vo väčšine modelov výrobcu.

Zákazníci môžu nakupovať obsah a teda i aplikácie pomocou Premium SMS alebo za ne môžu platiť platobnou kartou. To v prípade, že ste do PlayNow zaregistrovaní. Táto možnosť sa oplatí, pretože potom sú programy a iný obsah lacnejšie, ako pri platbe SMS. Celkovo sú ale možno ceny programov v obchode nadsadené. Zadarmo je k dispozícii len minimum programov. Celkovo zatiaľ nieje v PlayNow veľký výber, v dobe spustenia bolo k dispozícii 12 programov. Prehľadnosť portálu je na priemernej úrovni.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre telefóny Sony Ericsson

+ možnosť platby s i bez registrácie

- obmedzená ponuka programov

Palm App Catalog

O Palm App Catalog zatiaľ vieme len z počutia. Ale na jeseň by sa Pre malo dostať i do Európy a tak sa na neho môžeme tešiť húdam aj u nás. App Catalog patrí k tým druhom obchodov, ako Android Market a App Store. Je určený iba pre platformu webOS, ktorá je pevne spätá s Palmom. App Catalog je prehľadný a jednoducho sa používa, dostupný je len z telefónu. Jedinou nevýhodou je pomalo-rastúci počet aplikácií.



Naše hodnotenie

Obchod je určený pre platformu webOS

Obchod sme nemohli vyskúšať.

Windows Marketplace

Ani Microsoft nechce v prípade obchodov s Aplikáciami zostať pozadu. A tak pripravuje na spustenie obchod s názvom Windows Marketplace. Dlho panovali dohady ohľadom toho, či bude dostupný len vo Windows Mobile 6.5 alebo sa dostane i do starších prístrojov. Microsoft pred nedávnom potvrdil, že počíta i s podporou WM 6.1 a 6.0.

Radosť nerobí Microsoft niektorým vývojárom opätovnými obmedzeniami, z ktorých niektoré sú ešte menej pochopiteľné, ako tie u Apple. Avšak na rozdiel od Apple App Store nebude Windows Marketplace jediným miestom, kde môžu zákazníci aplikácie získať. Naďalej si ich budú môcť sťahovať tradičnými kanálmi. Očakávať sa dá, že Microsoft nepodcení štart Marketplace napríklad ako Nokia a zo začiatku bude k dispozícii dostatok aplikácií.

Naše hodnotenie

Obchod sme nemohli vyskúšať

BlackBerry App World

Ani BlackBerry nemohlo zostať pozadu a ponúklo svoj vlastný obchod s aplikáciami. Tentokrát teda ide opäť o jednoúčelový obchod určený telefónom tejto značky, nieje to ale jediný spôsob, ako si môžu používatelia aplikácie zakúpiť.

App World môžu podľa všetkého zatiaľ využívať len zákazníci v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve. Síce sa zdá, že by nemal byť žiadny veľký problém App World nainštalovať do ktoréhokoľvek zariadenia, nám sa to však nepodarilo.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre telefóny BlackBerry

Obchod sme nemohli vyskúšať.

Samsung Widget

Trochu jednoduchší obchod s aplikáciami ponúka i Samsung. Je určený pre telefóny s používateľským prostredím TouchWiz nehľadiac na platformu. Prostredníctvom tohto obchodu si môžu používatelia do telefónu zadarmo inštalovať rôzne nové Widgety.

Nie všetky sú dostupné pre všetky platformy, napríklad na Symbiane zo záhadného hľadiska chýba AccuWeather. Ponuka nieje ktovieako široká, ale časom snáď určite porastie. Widgety sú väčšinou len veľmi jednoduché “programíky”, ktoré nezvládajú zložitejšie úlohy. Aj tak ide o zaujímavú možnosť, ako rozšíriť funkcionalitu mobilu.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre telefóny Samsung s užívateľským prostredím TouchWiz

+ prehľadnosť a jednoduchosť

- strohá ponuka aplikácií

- Widgety ponúkajú len obmedzenú funkcionalitu

- pre každý telefón iná ponuka

Handango In Hand

Obchody s aplikáciami ale neponúkajú len výrobcovia mobilných telefónov. Tradiční predajcovia softvéru, ako sú Handango alebo PocketGear sa hlásia s svojou troškou do mlýna tiež. Obchod Handango In Hand nájdeme predinštalovaný napríklad v Sony Ericssone Xperia X1.

Stiahnuť si ho zo stránok Handango môžu používatelia mobilných telefónov všetkých možných platforiem. V popredí sú pochopiteľne Windows Mobile, Palm OS, Symbian a BlackBerry OS. Program svojou prehľadnosťou rozhodne nedosahuje kvalít App Store alebo Android Marketu, pochváliť sa ale môže relatívne širokou ponukou aplikácií. Handango InHand bohužiaľ disponuje nepríliš prepracovaným používateľským rozhraním a pri jeho inštalácii na Windows Mobile prístroj sme sa stretli s problémami.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre telefony rôznych platforiem

+ podpora rôznych platforiem

+ zázemie tradičného predajcu aplikácií

+ široká ponuka programov

- strohé grafické rozhranie

PocketGear App Store

Podobnou cestou ako Handango išiel aj konkurenčný portál PocketGear. Ten ponúka variant svojho obchodu pre Windows Mobile, Palm OS a Symbian.

V podstate ide ale iba o akúsi záložku priamo do menu telefónu, pretože po kliknutí na ikonu sa spustí štandardný vstavaný internetový prehliadač (V prípade Windows Mobile teda IE, nie napr. Opera) v prístroji a používateľ prechádza vlastne len zjednodušenou verziou internetových stránok obchodu. To nieje pre používateľov moc pohodlné.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre platformy Windows Mobile, Palm OS a Symbian

+ podpora viacerých platforiem

+ zázemie tradičného predajcu aplikácií

+ široká ponuka programov

- program vlastne len spustí zjednodušenú verziu webu

LG Application Store

Vlastný obchod s programami spustilo i LG. Ale tak trochu zvláštnym spôsobom. Obchod je určený iba pre telefóny s operačným systémom Windows Mobile.

Obchod bol zatiaľ spustený len v Austrálii a Singapure, časom sa má ale rozšíriť. Ako sa s ním pracuje, zatiaľ nemôžeme hodnotiť. Ponuka programov sa zdá byť relatívne dobrá.

Naše hodnotenie

Obchod je určený pre Windows Mobile telefóny LG

Obchod sme nemohli vyskúšať

Kto ďalší?

Svoje vlastné obchody s aplikáciami chystajú i mobilní operátori. Oficiálne to potvrdil napríklad český Vodafone. Do krajiny sa ale obchod operátora hneď tak rýchlo nedostane, prednosť budú mať iné krajiny.

Okrem operátorov sa na obchodoch s aplikáciami budú snažiť zarobiť i niektoré tretie strany, ktoré sa doteraz predajom programov nezaoberali. Jednoduché riešenie pre vytvorenie aplikačného obchodu ponúka svojim zákazníkom napríklad firma Ericsson. Tá sama programy predávať zatiaľ nemieni, ale platformu na to predá takmer komukoľvek.

Programátori tak budú mať o starosť viacej. Ako zaistiť, aby sa ich program objavil v ponuke všetkých relevantných obchodov. Možno by z toho mohol pre nich byť už čoskoro poriadny zmätok. A preto už sa objavujú nápady na akúsi konsolidáciu alebo prepojenie obchodov. Napríklad Symbian Foundation vymýšľa čosi s názvom Horizon. Tento systém by práve mal prepojiť rôzne obchody operátorov prípadne výrobcov.

