Toshiba ponúkne svoj vlastný blu-ray prehrávač

Toshiba prestala trucovať a svojim zákazníkom ponúkne technológiu, ktorá prevalcovala jej pôvodné iniciatívy. Na pulty predajní sa v dohľadnej dobe dostanú blu-ray prehrávače z výrobných liniek firmy.

20. júl 2009 o 8:32 Milan Gigel

Informoval o tom japonský denník Yomiuri Shimbun.

Je tomu rok a päť mesiacov, čo sa skončil nezmyselný zápas dvojice formátov HD-DVD a Blu-Ray. Filmové štúdiá sa pod tlakom výhod a bonusov technologických firiem priklonili k víťaznému blu-ray. Najväčší vplyv na výsledok malo Sony stojace za modrým štandardom.

Toshiba sa spočiatku tvárila, že po víťaznej technológii nesiahne. Keď už pre nič iné, tak aspoň z princípu. Začala to skúšať DVD prehrávačmi, ktoré boli vybavené rýchlymi procesormi a softvérom, ktorý sa snažil z DVD formátu vytĺcť na obrazovkách s HD rozlíšením maximum. Zdá sa však, že nároky zákazníkov boli vyššie. Už dlhšiu dobu sa objavujú šumy, že Toshiba predsa len po blu-ray formáte bude musieť siahnuť.

Blu-ray od Toshiby klope na dvere. Pre svet spotrebnej elektroniky či štandardy to neznamená mnoho, ekonomika však nepustí. Ak chcete zarábať, musíte ponúkať to čo zákazníci pýtajú. Bez ohľadu na to, či si myslíte že je to dobré, alebo zlé.

Skeptici však stále tvrdia, že na novú generáciu diskov vlastne nik nie je zvedavý. Máme vraj dostatočne rýchly internet na to, aby sme si filmy pozreli zo vzdialených depozitárov, stojíme v ére digitalizácie terestriálneho vysielania a digitálne satelitné kanály vraj tiež majú svoje slovo.