Alan Wake na PC chcú vývojári, rozhodnúť musí Microsoft

18. júl 2009 o 16:10 Ján Kordoš

počiatku

Následne sa o rok neskôr tvrdilo, že primárne je hra určená pre Xbox 360, čo je logické, keďže vydavateľom sa stal Microsoft. Alan Wake však mal predviesť psychologický akčný triler aj na PC. Neskôr sa ozývali hlasy, že na PC to napokon nebude a je otázne, či to vôbec dokončené bude a či to vôbec bude stáť za dlhoročný vývoj.

Remedy stále tvrdia, že PC verziu by radi pripravili, no k oficiálnemu ohláseniu zatiaľ nedošlo, hoci podľa nich visí vo vzduchu. Stále zostáva všetko otvorené a tvorcovia sa PC verzii nebránia a túto platformu by nechceli ochudobniť o svoj projekt. Simultánne vydanie však neprichádza do úvahy, Alan Wake sa objaví podľa posledný správ na jar 2010 výhradne pre Xbox 360. Pred niekoľkými rokmi pri predvádzaní enginu hry spolupracovali vývojári s Intelom, taktiež bolo povedané, že ak na PC Alan Wake vyjde, bude k svojmu chodu vyžadovať grafické karty s podporou DirectX 10.

Nie, že by z toho bol niekto múdrejší, no ak sa PC verzia Alan Wake napokon neobjaví, vieme, na koho môžeme ukázať prstom – smerom k Microsoftu.

