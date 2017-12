Kane & Lynch: Dog Days - kontroverzní hrdinovia zabijaci sa vracajú

18. júl 2009 o 13:20 Ján Kordoš

Znovu sa nám vrátia neskutočne charizmatickí hrdinovia Kane s Lynchom (keby mal čo len štipku z ich karmy Alex Mercer z Prototype, bol by to hit tohto leta) a predstavia sa nám v Kane & Lynch: Dog Days. O zápletke sa nič nevie, no môžeme šípiť, že Lynch zrejme dostane ďalší zo svojich nekontrolovateľných záchvatov a trochu sa to celé vymkne spod kontroly. V tomto prípade skutočne treba povedať, že kašľať na kontroverziu. Ak má hra atmosféru a príťažlivý námet, zaujme viac ako všade propagovaný a všade videný priemerný brak.

Zdroj:Kotaku