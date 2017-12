Nové Heroes of Might & Magic na obzore

18. júl 2009 o 12:40 Ján Kordoš

Nedávno sa objavil na stránkach UbiSoftu inzerát lákajúci potenciálnych zamestnancov na post vedúceho návrhára pre Heroes of MM projekt s prídavkom, že pôjde o fantasy RPG hru pre trojicu platforiem PC, X360 a PS3. Nie je potvrdené, že išlo o oficiálnu informácie a veríme, že sa do inzerátu zatúlala chybička krásy: Heroes sú totiž ťahovou stratégiou – no nový fantasy RPG projekt by sme radi privítali, tých nie je nikdy dosť. Táto klasická séria možno už dnes nemá také meno ako kedysi v minulosti, no pamätníkovi musí srdce zaplesať. Už len aby to bolo oficiálne potvrdené.

Zdroj: Kotaku,Gamasutra