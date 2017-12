Surfujeme: výprava na Mesiac, nezvyčajná Zem

Nezvyčajné zákutia modrej planéty, výprava na Mesiac a vtipné situácie zo života. Zabavíme sa na neznalosti angličtiny, vyrobíme z haraburdia elektronickú svetlušku a dáme šéfom najavo, že čas sú peniaze. Takéto sú tipy na surfovanie pre tento víkend.

18. júl 2009 o 7:15 (mg, tu)

Chabá angličtina, ktorá pobaví

Spomeniete si ešte na legendárnu vetu Your base are belong to us Pri dovolenkových cestách sa možno niekde stretnete s podobne zlými prekladmi do angličtiny. Niektoré vedia skutočne pobaviť. Množstvo z nich ponúka stránka Engrish.com.

Vtipné situácie zo života

Kuriózne scénky z lacných komédií nakoniec nemusia byť až takým výmyslom. Prečítajte si čo najvtipnejšie sa dnes stalo ľuďom na celom svete. Server fmylife.com vás zaručene pobaví.

Váš čas sú peniaze

Trávite celé dni na stretnutiach či poradách, ktoré sú pridlhé, prinudné a nakoniec sa na nich aj tak nič dôležité nevyrieši? Skúste pred ich začiatkom na monitor pustiť stránku Meeting ticker a garantujeme vám, že budú ihneď o čosi kratšie. Na priateľov to ale radšej neskúšajte.

Čo sa udialo na Mesiaci?

Je tomu 40 rokov, čo na Mesiaci pristála posádka vesmírneho projektu Apollo 11. A vás zaujíma, ako sa všetko odohralo a čo sa skrývalo v zákulisí, nenechajte si ujsť web http://wechoosethemoon.org/, ktorý postupne sprístupňuje aktuálne informácie ako v priamom prenose s časovým posunom. O množstvo materiálov a multimédiá rozhodne nebude núdza.

HD videá z Mesiaca

Pôvodne ich síce odvysielali v televízii v mizernej čiernobielej kvalite, reštaurátori sa však s materiálmi pohrali tak, že ich dokážu ponúknuť v HD rozlíšení. Ak vás zaujal mesačný internetový projekt, určite si nenecháte ujsť ani galériu HD videí na stránkach NASA.

Vyrobte si elektronickú svetlušku

Hľadáte štýlové osvetlenie na svoju chalupu či záhradné sedenie? Možno máte kdesi staré zaváraninové poháre a solárne lampičky, ktoré v záhone aj tak za nič nestáli. Podľa návodu na serveri http://lifehacker.com/5315357/create-your-own-sun-jar-lifehacker-edition to hravo zvládnete.

Planéta Zem, ako ju nepoznáte

Môžete mať pocit, že ste už videli všetko. Existujú však miesta, ktoré sú netradičné – akoby ste boli na inej planéte. Snímky, ktoré to dokumentujú najlepšie nájdete na stránke http://matadortrips.com/photo-essay-the-most-alien-landscapes-on-earth/. Ešte stále si myslíte, že vás nič nedokáže prekvapiť?