Microsoft tvrdí, že o sedmičku podniky majú záujem

16. júl 2009 o 8:45 Milan Gigel

Je tomu iba niekoľko dní, čo ste sa u nás mohli dočítať o prieskume, ktorý sa prepracoval k výsledkom, že šesť podnikov z desiatich o Windows 7 záujem nemá. Firmy vraj škrtia investície do IT a neplánujú hasiť to, čo ich nepáli. Včera nás Microsoft kontaktoval s prosbou o uverejnenie ich stanoviska. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 20 tisíc firiem vraj používal nesprávnu metodiku. „Nestotožňujeme sa s metodológiou QSS (bola použitá v spomínanom prieskume), ale vieme, že ekonomická situácia je pre ľudí ťažká. Pri vývoji Windows 7 sme spolupracovali s viac ako 16 tisíc partnermi v našom Ecosystem Readiness Programe, s cieľom šetriť čas a peniaze našich zákazníkov a pritom im poskytovať možnosť výberu, inovácie a tie najlepšie skúsenosti s Windowsom. Sme veľmi optimistickí a veríme, že zákazníci si obľúbia Windows 7 – potvrdzuje to aj výskum IDC. " – píše Microsoft. My dodávame, že ide o prieskum financovaný Microsoftom a kde je pravda ukáže až čas.