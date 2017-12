Acer Aspire 4810T – extrémna výdrž, ktorú si môžete dovoliť

Sedem hodín nepretržitého prehrávania filmov, takmer desať hodín pri surfovaní cez WiFi. Takouto hviezdnou výdržou sa môže pochváliť novinka od Aceru. Čo poteší je hlavne cenová dostupnosť, nízka hmotnosť a atraktívna klávesnica.

15. júl 2009 o 9:28 Milan Gigel

Notebook, ktorý sme testovali v redakcii svojim výzorom priveľmi neupúta. So sivými plastami a rovnako sivým kovovým vekom vyzerá na pultoch predajní v záplave konkurentov ako šedá, kancelárska myš. Nebyť nezvyčajne tenkého tela a malej etikety avizujúcej viac ako 8 hodinovú výdrž, možno by ste ho prehliadli. To rozhodujúce sa však skrýva pod kapotou – nový procesor od Intelu s extrémne nízkou spotrebou, rovnako úsporná čipová sada a výkon, ktorý schová do vrecka všetky Atomy poháňajúce netbooky. Práve tento trend rozhýbe tohtoročnú ponuku výrobcov. Ak si spomeniete na nedávno testovaný MSI X-Slim X340, viete o čom je reč.

Nové šasi, stále bez laminovania

Nová 4810T síce patrí do zabehnutého radu Aspire, svojim šasi sa však líši od všetkého, čo sme pod týmto označením dostávali doposiaľ. Polykarbonátové telo je tuhé, húževnaté a pôsobí veľmi serióznym dojmom. S trochou odvahy môžeme povedať, že konštruktéri opäť postúpili o priečku. Predčasného opotrebovania sa zaručene obávať netreba. Dva kilogramy hmotnosti pri neustálom prenášaní z miesta na miesto nie sú pri 14-palcovom formáte primnoho a s hrúbkou necelého dva-a-pol centimetra notebook je stroj príjemne tenký. Môžeme povedať, že ide o chutný kúsok do terénu, ktorý by rozhodne nemal zostávať na stole.

Dizajn je na náš vkus až príliš strohý a konzervatívny. Hranaté línie síce nikoho neodradia, kovové veko displeja a netradične spracovaná klávesnica však fádnosť nezaženú. Zdá sa, ako by mal výrobca esá stále v rukáve a chcel na seba upozorniť až pri niektorom z nadchádzajúcich modelov. Povrch notebooku je síce lakovaný, stále sme sa však nedočkali technológie povrchovej laminácie, ktorá chráni povrch pred zošúchaním.

Úsporný displej s LED podsvietením

Štrnásťpalcový, širokouhlý formát a rozlíšenie 1366x768 bodov. Notebook ponúka štandard, na ktorý sme zvyknutí – či už pri kancelárskej práci, alebo pri sledovaní filmových multimédií. Aby bolo možné udržať spotrebu na uzde, výrobca sa rozhodol pre použitie LED technológie.

Podsvietenie je rovnomerné, farebnosť na očakávanej úrovni, problémy sme nemali ani so sledovaním obrazu z bočných uhlov. Horšie je to však s extrémne lesklým krycím filmom, od ktorého sa odráža prakticky všetko. Kým v interiéri je možné udržať veci pod kontrolou, v teréne je to horšie. Bojovať tak treba s dvoma bariérami – slnkom a odleskami.

Lesklé panely sa síce v posledných dvoch rokoch stali štandardom a vďaka nim sa zlepšilo farebné podanie, výrobcovia príslušenstva však doposiaľ neponúkli riešenie na odlesky. Matné filmy, ktoré by sa zasunuli pred panel by boli fajn. Podobné riešenie má napríklad HP pre finančné inštitúcie pre fóliu zabraňujúcu bočnému pohľadu.

Zaujímavá klávesnica, touchpad s multitouchom

Klávesnica notebooku vybočuje zo zaužívaného štandardu. Nie rozložením tlačidiel, ale ich vyhotovením. Namiesto plastových čiapok sa na zdvihovom mechanizme nachádzajú kovové platničky s potlačou. Lesklý povrch síce pri prvom kontakte vyvoláva obavy zo šmýkania, týždeň nepretržitého používania však ukázal, že ide o zbytočné obavy. Pri písaní desiatimi ide o zaujímavú zmenu. Aj čistenie klávesnice bude vďaka väčším medzerám jednoduchšie a vysávač sa dostane ku všetkému.

Drobné výhrady však máme k dotykovým spínačom, ktoré sa nachádzajú v ľavej hornej časti. Zaisťujú rýchlu aktiváciu úsporného režimu prevádzky, zálohovania či kontrolou nad bezdrôtovou konektivitou, niekedy sa však stáva že sa ich omylom dotknete a oni okamžite zareagujú. K možnosti ich softvérového vypnutia sme sa neprepracovali.

Touchpad síce svojou veľkosťou neosloví, o to viac však poteší že podporuje technológiu MultiTouch. Znamená to, že môžete používať viacero prstov na to, aby ste otáčali obrázkami, či menili veľkosť objektov, s ktorými pracujete. A ak ste odporcami tejto náhrady myši, pretože často zápästiami klikáte kam netreba, mali by ste vedieť že vedľa neho je tlačidlo na vypnutie.

Má aj HDMI, slot na dátovú kartu však nie

Acer Aspire 4810T zaujme svojou všestrannosťou. Vo výbave má nielen gigabitový ethernet a WiFi pre prácu s bezdrôtovými sieťami, ale aj bluetooth modul, trojicu USB portov, VGA výstup pre monitor a HDMI konektor pre pripojenie k telke či niektorému z novších LCD panelov. Samozrejmosťou sú konektory pre audio vrátane optického výstupu a čítačka pamäťových kariet.

FireWire a eSATA porty sme síce na tele nenašli, so zabudovanou DVD napaľovačkou a rýchlym 250 gigabajtovým SATA diskom od Western Digitalu by to však pre väčšinu používateľov nemal byť problém. Cez gigabitový ethernet sa dá zálohovať svižne a napaľovačka má tiež svoje slovo.

Horšie však je, že notebook nemá žiadny rozširujúci slot pre dátové karty. Ak ste si zvykli v teréne na mobilný internet, budete musieť notebook prepojiť so svojim notebookom, alebo využiť niektorý z mobilných hotspotov. Absenciou slotu sa stráca aj možnosť rozšírenia o eSATA či FireWire konektor.

Čo sa skrýva pod kapotou?

Úsporný, avšak výkonný procesor Intel Core 2 Solo SU3500 a k nemu patriaca čipová sada Intel GS45 s grafickým adaptérom Intel GMA X4500M HD. Aby sme to preložili do ľudskej reči, do rúk dostanete stroj ktorý je podstatne rýchlejší ako netbooky, avšak iba o málo pomalší ako prémiové notebooky s rýchlymi dvojjadrovými procesormi. Rozhodujúcim faktorom je energetická úspornosť.

Kým pomalý, avšak úsporný Atom v netbookoch sa uspokojí s 2,5 wattmi energie, klasické notebookové procesory Core 2 Duo vyžadujú od 25 do 30 wattov energie iba preto, aby ponúkli svižný beh Visty a kancelárskeho balíka. Nový Intel Core 2 Solo SU 3500 si pri 1,4 gigahertzovom takte vystačí s 5,5 wattmi a podá výkon, ktorým viac ako o polovicu predbieha Atomy. A to je dosť na to, aby ste nemali pocit, že držíte v rukách črep. Ak k tomu prirátame aj úsporný čipset a grafiku, ktorá zvláda akú-takú akceleráciu, máme platformu, ktorá mnoho energie nepotrebuje.

Naše pocity z používania sú jasné. Notebook s predinštalovanou Vistou reaguje rýchlo, aplikácie sa spúšťajú rovnako rýchlo ako na ostatných notebookoch a grafika sa hravo prelúska aj videami v HD rozlíšení. Ak zoberieme do hry 3 gigabajty rýchlej operačnej pamäte, máme solídnu platformu pre široké použitie – bez kompromisov a sklamaní. Tichý beh bez hučiaceho ventilátora a prehrievania je na nezaplatenie.

Je výdrž skutočne jedinečná?

Kým netbooky vydržia bežať na jedno nabitie čoraz dlhšie, s notebookmi akoby to šlo v poslednej dobe dolu vodou. Päťhodinový štandard sa scvrkol na štyri hodiny a lacné spotrebiteľské notebooky, ktoré po troch mesiacoch používania nevydržia viac ako dve hodiny sú bežným javom. Výrobcovia nás namotávajú na fiktívne čísla iba preto, že neexistujú štandardy.

Acer Aspire 4810T nemá žiadnu extrémne veľkú batériu, povedali by sme že do vienka nedostal viac, ako iné notebooky na trhu. S úspornými čipmi však s energiou dokáže hospodáriť až nečakane dobre. Keď sme na etikete pozerali na magické číslo „8+“ povedali sme si, že ak sa prepracujeme k šiestim hodinám, bude to asi skutočná hodnota.

O to viac nás však prekvapilo, keď sme pri zapnutom WiFi module a strednej intenzite jasu dosiahli pri surfovaní a bežnom kancelárskom úradovaní dosiahli hranicu 10 hodín výdrže. Impozantný je aj výkon pre prehrávaní DivX súborov z pevného disku. Ak povieme že 7 hodín je bez veľkej snahy dosiahnutý priemer, znamená to, že si vo vlaku budete môcť pozrieť 3 filmy za sebou a ešte vám zostane malá rezerva.

Výrobca sa k stanoveniu výdrže postavil strategicky. Namiesto fantastických cifier sľúbil na jedno nabitie jednu pracovnú šichtu a ukázalo sa, že neklamal. Nie všetko sa však točí okolo nových čipov s nízkou spotrebou. Notebook je doslova prešpikovaný správou energie na každom kroku. Optická mechanika je počas nečinnosti odpojená od napájania, rovnako ako webkamera či iné komponenty. Čo sa nepoužíva je bez prúdu a ak chcete využiť služby spiacich periférií, treba si chvíľku počkať na ich prebudenie.

Ak by sme mali pár slovami zhodnotiť Acer Aspire 4810T, s istotou môžeme povedať že ide o stroj na všedný deň, ktorý patrí s extrémnou výdržou do terénu. Jeho beh je svižný, vyhotovenie kvalitné a nebyť extrémne lesklého displeja, okrem fádnosti by ste mu nemali čo vyčítať. Ak Acer ponúka takéto portfóliu v spotrebiteľskom rade notebookov, na čo máme čakať vo vy vyšších prémiových?