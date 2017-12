Starcraft II tento rok zrejme hráčov nenavštívi

14. júl 2009 o 12:20 Ján Kordoš

Analytici však upozorňujú na to, že prvá časť z trilógie druhého dielu (za každú stranu konfliktu sa dočkáme samostatnej hry) by mohla byť presunutá až na budúci rok. Pre Wall Street Journal vyslovil túto myšlienku analytik Arvind Bhatia zo Sterne Agee, ktorý verí, že po presune akčnej hry Singularity kvôli Call of Duty: Modern Warfare 2 sa odklad môže dotknúť aj strategického Starcraftu II.

Navyše je dlhoročným pravidlom, že Blizzard svoje tituly vydáva s meškaním a na lukratívne obdobia (v tomto prípade je to predvianočný čas) vôbec nehľadia. Pochybnosti o stihnutí tohtoročného termínu vydania však máme i my: zatiaľ ešte nedošlo k betatestu, ktorý by poriadne preveril možnosti hry a odhalil prípadné chyby. Predpokladá sa, že testovanie hry by malo teoreticky zabrať 6 mesiacov a slabší z matematiky pri pohľade do kalendáru zistia, že to akosi nevychádza na tento rok.

Uvidíme, ale veľké šance Starcraftu II na tento rok nedávame ani my. Veríte, že Starcraft II si zahráme do konca tohto roku?

Zdroj:Kotaku