Warner Bros. definitívne odkúpil Midway

14. júl 2009 o 11:35 Ján Kordoš

Podľa dohody by názov Midway Games Inc. nemal zostať zachovaný a známejšie značky ako Mortal Kombat alebo This is Vegas spoločne s ďalšími titulmi má pod palcom Warner Bros. Oficiálne sa zatiaľ nevie, či plánované pokračovanie série Mortal Kombat vznikne ešte v Midwayi alebo ho dostane na starosť úplne iný vývojársky tím.

Podobne je na tom ambiciózna akčná hra This is Vegas, ktorá by sa mala niesť v štýle Grand Theft Auta, čiže otvorený svet, mnoho úloh a keďže je dej situovaný do mesta hriechu, nejaký ten gambling v kasíne nebude výnimkou. V najbližšej budúcnosti sa dozvieme o budúcnosti týchto titulov viac. Midway tak skončil po viac než 50 rokoch svojej existencie (spoločnosť Midway Mfg. Co. Bola založený v roku 1958).

Zdroj:Shacknews