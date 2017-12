Obedná pauza: laserom na bubliny

V hre Laser and Bubbles si vyšliapnete... laserom na bubliny. Striel máte ale výrazne obmedzené množstvo, takže na správny odpal si treba vyčkať a lasery poctivo umiestniť.

14. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Laser and Bubbles si vyšliapnete... laserom na bubliny. Striel máte ale výrazne obmedzené množstvo (na každé kolo max tri), takže na správny odpal si treba vyčkať a lasery poctivo umiestniť. V každom leveli vidíte v pravom menu počet bublín, ktoré musíte dostať. Plynie aj čas, ale ten nepredstavuje veľkú hrozbu. No a ešte treba brať do úvahy aj farby bublín, každá má nejakú inú vlastnosť, ktorá zamieša karty... teda bubliny na ploche.

Ovládanie:

Myš.

červené bubliny - vybuchujú a berú so sebou ďalšie (to je dobrá vec);

svetlo modré bubliny - nesmiete nikdy trafiť;

tmavo modré bubliny - po zásahu rozhýbu ostatné vo svojom okolí, vie to celkom sťažiť situáciu;

ružové bubliny - vybuchujú ešte viac ako červené (a to je ešte lepšia vec);

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.