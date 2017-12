Apollo Pro UX – terabajtová záloha na jediný klik

Ako často zálohujete svoj notebook a kam dokážete napchať všetky tie súbory, čo sa nevojdú na jeho pevný disk? Najjednoduchším riešením sú externé disky. Otestovali sme tuctové riešenie od firmy Imation, ktoré sľubuje terabajtovú kapacitu a jednoduché zál

14. júl 2009 o 10:37 Milan Gigel

ohovanie.

Pripojte disk k počítaču, nainštalujte si zálohovací softvér a po jeho nastavení budú vaše dáta chránené pred stratou. Vždy keď si spomeniete na to, že by ste malo čosi spraviť pre ich zabezpečenie, stačí iba kliknúť na gombík a o všetko sa postará softvér. Takýto je sľub firmy Imation a podľa našich skúseností realita zodpovedá slovám.

Disková jednotka má 3,5 palcový formát a zapuzdrená je do plastového šasi. Vyššia hmotnosť a nutnosť použitia externého adaptéra napovedia, že nejde o zariadenie do terénu, ale o domáce úložisko, ktoré má prekonať kapacitné hranice notebooku. Na vyhotovení nás zaujali dva detaily - výklopné nožičky ktoré pomáhajú šetriť miesto na stole a komínový spôsob pasívneho chladenia. Kým horúci vzduch odchádza cez vrchné vetracie štrbiny, cez spodné dnu vniká studený vzduch z okolia. To sa príjemne prejavilo na tichom chode.

Výrobca siahol po pevnom disku z dielní Samsung, konkrétne Spinpoint F1 DT, ktorý je vybavený dvojicou technológií pre tichý chod. Akoby výrobca počítal s tým, že lenivci budú mať disk nepretržite pripojený k svojmu stroju. Po desiatkach minútach nečinnosti sa automaticky vypína aby šetril energiu, pri pokuse o prístup sa opätovne štartuje. Iba kde-tu sa ozýva neočakávané zabzučanie pri nábehu, ktorý si nik nevyžiadal.

Pri prenose dát sme narazili na obmedzenia rozhrania USB, ktoré je jediným dátovým kanálom aj napriek tomu, že FireWire či eSATA konektory sú dnes už pri externých diskoch podobného poslania akousi samozrejmosťou. Dáta tiekli oboma smermi maximálnou rýchlosťou 21 megabajtov za sekundu, čo je dostatočná rýchlosť pre sledovanie videa v HD rozlíšení, avšak pri rozsiahlych zálohách to môže vám môže dôjsť trpezlivosť. Obzvlášť pri prvom zoznamovaní, keď viete že vás ešte čaká nejaká práca.

Zálohovací softvér je po nainštalovaní dostupný cez tlačidlo na čelnom paneli, žiaľ chýbajúca lokalizácia príliš nenadchne. Výrobca priložil dôverne známy softvér ArcSoft Total Media Backup, ktorý si rozumie s platformami Windows a Mac OS X. So sprevádzkovaním by ste nemali mať problémy. Dokáže vyhľadať na disku nielen multimédiá, ale aj dokumenty. Ak sa rozhodnete pre ručnú konfiguráciu, môžete si sami určovať adresáre, ktoré majú byť pod kontrolou. Čo však nedokáže je zálohovať systém ako celok. Magická záloha kliknutím a obnova štartom z externého disku sa nekoná.

Nenájdete tu ani nástroje pre ochranu dát pred nevítanými hosťami. Používateľ s najväčšou pravdepodobnosťou teda siahne po osvedčenom TrueCrypte.

Apollo Pro UX je externá disková jednotka, ktorá ani neprekvapí, ani nesklame. S rýchlosťou 21 megabajtov za sekundu síce nepatrí medzi favoritov, s dodávaným softvérom je však možné zautomatizovať zálohovanie tak, aby ste sa oň už nemuseli starať. Zamrzelo nás však, že vo výbave nie je softvér pre šifrovanie dát, čo sa však dá bezplatnými softvérmi s trochou skúseností vyriešiť.