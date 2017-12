Počítačový biznis brzdí nielen Microsoft, ale aj Intel

Lenovo a Samsung čaká penalizácia zo strany Intelu za to, že procesory Atom N270 použili v netbookoch, ktoré mali väčšie uhlopriečky, ako bolo dohodnuté. Firmy by mohli v krajnom prípade úplne prísť o cenové zvýhodnenia, ktoré im Intel doposiaľ dával.

13. júl 2009 o 11:21 Milan Gigel

Znamená to, že trh s netbookmi má pod palcom nielen Microsoft, ale aj Intel. Obe firmy dodávajú cenovo zvýhodnené komponenty výhradne pre stroje, ktoré podliehajú prísnym špecifikáciám. V hre sú veľkosti uhlopriečok, výkony strojov ale aj kapacity pevných diskov.

Obe firmy tak bránia tomu, aby sa segment lacných netbookov začal prekrývať so segmentom plnohodnotných prenosných počítačov. Na trhu to znamená jediné. Výrobcovia nakupujú rovnaké komponenty s iným poslaním za úplne odlišné ceny. Je to ako by v potravinách rožok určený pre natretie margarínom stál o štvrtinu menej ako ten, na ktorý si môžete dať aj syr a salámu.

Je iba otázkou času, kým sa regulátori začnú zaujímať o tento druh obchodnej politiky. Microsoft aj Intel sú dominantnými hráčmi na trhu a svojou obchodnou politikou môžu zasahovať do zdravého konkurenčného boja. Nebolo by to po prvý krát, čo by zvláštne obchodné politiky vyústili do pokút.

Všetko je iba vecou pohľadu. Špeciálna zľava na presne určené využitie produktu môže byť chápaná ako príplatok za použitie voľné.