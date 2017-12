Televízne frekvencie má obsadiť rýchly internet

Európska komisia začína uvažovať nad tým, čo spraví s frekvenciami, ktoré sa uvoľnia po prechode na digitálne televízne vysielanie.

10. júl 2009 o 15:43 sita, sme.sk

BRATISLAVA. Takzvanú digitálnu dividendu, teda súbor uvoľnených frekvencií by chcela využiť na bezdrôtový vysokorýchlostný internet.

"Digitálnu dividendu sme získali v kľúčovom okamihu, keď sa usilujeme prepojiť všetky časti Európy vysokorýchlostným širokým pásmom, zabezpečiť vysoko kvalitné vysielanie a rozšíriť výber budúcich bezdrôtových služieb pre zákazníkov," uviedla eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová.

Ako ďalej vyhlásila, Európa tieto ciele dosiahne len vtedy, ak bude pri využívaní rádiového spektra čo najefektívnejším spôsobom postupovať koordinovane. "V závislosti od toho, aké rozhodnutia urobíme, potenciálny prínos digitálnej dividendy môže narásť o miliardy eur," dodala eurokomisárka.

Pásmo môžu priniesť miliardy eur



Podľa EK by vhodná koordinácia na úrovni EÚ zvýšila do roku 2015 možný hospodársky prínos digitálnej dividendy o dodatočných 20 až 50 mld. eur. "Z dlhodobého hľadiska by sa prostredníctvom ďalšej koordinácie na úrovni EÚ po roku 2015 mohol získať dodatočný prospech vo výške 30 mld. eur," uviedla komisia.

Vzhľadom na to, že do roku 2012 digitálna televízia úplne nahradí analógové vysielanie a že niekoľko členských štátov chce začať využívať bezdrôtové riešenia na úplný širokopásmový prístup čo najrýchlejšie, krajiny EÚ sa podľa komisie nutne potrebujú čo najskôr dohodnúť na spoločnom prístupe.

Komisia tiež zvažuje plán harmonizácie 800 MHz pásma, aby sa zabezpečilo jasné a predvídateľné regulačné prostredie pre regulátorov aj pre dotknuté priemyselné odvetvia, čím chce čo najlepšie využiť digitálnu dividendu.

Digitálna dividenda je doplnkovým spektrom pri využití nových televíznych a bezdrôtových služieb, ktorá vznikla rozhodnutím pre zmenu vysielania z analógového na digitálne, ktoré odštartovalo v členských krajinách EÚ s plánom prechodu do roku 2012.

Analógové televízne vysielanie zaberalo veľkú časť rádiového spektra. Digitálna televízia ho však využíva oveľa efektívnejšie a spektrum, ktoré sa uvoľnilo, je teraz k dispozícii na nové využitie. Digitálna dividenda je mimoriadne atraktívna, pretože signál sa v tomto rozpätí šíri veľmi ďaleko a zariadenia sa bez komplikácií môžu využívať v interiéroch. Preto okrem prevádzkovateľov televízneho vysielania existuje aj mnoho ďalších potenciálnych kandidátov na prístup k tejto časti rádiového spektra.