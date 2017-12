Nokia 5630 XpressMusic – tenká, rýchla, avšak iba na krátke trate

Je tenká a za jednoduchým dizajnom pre mládež skrýva viac, ako by ste od nej očakávali. Reaguje svižne, má rada hudbu a prostredníctvom WiFi sa prepracuje nielen k internetovým rádiám, ale aj skladbám vo vašom PC. Výrobca podcenil iba dve veci – výdrž bat

14. júl 2009 o 10:51 Milan Gigel

„Päťdesiatšesť-tridsiatka“ úspešne pokračuje v tom, čo Nokia v rade XpressMusic načrtla v predchádzajúcich modeloch. Ide o mobil, ktorý bez zaváhania zastúpi vreckový prehrávač a prostredníctvom silného previazania s internetom ponúka dostatok kratochvíľ na cestovanie a nudné čakanie. Ak k tomu pripočítame aj podporu hernej platformy nGage, máme zariadenie, ktoré s dostatkom digitálneho obsahu dokáže zabaviť.

Takmer na zahryznutie

Je dostatočne tenká na to aby neprekážala vo vreckách, je príjemne ľahká aby nebola bremenom ani v letných horúcich mesiacoch, kedy zo seba zhadzujeme všetko, čo sa dá - 12 milimetrová hrúbka a 80 gramová hmotnosť hovoria za seba. Základným konštrukčným prvkom je plast, luxusné materiály nehľadajte.

Aj napriek tradičnej nedôvere plastom musíme uznať, že konštrukcia a vyhotovenie sú zvládnuté na jednotku. Telo je pevné, húževnaté a nejaké tie pády na hudobnom festivale, pri jazere či stanovačke jej neublížia. Pevné uzamknutie stavebných dielcov je cítiť v každom detaile. Možno vás trochu pri prvom kontakte potrápi pevný mechanizmus krytu batérie, budete však okamžite vedieť na čom ste. Nenechajte sa pri jej obrázkoch oklamať leskom, ktorý by mohol naznačovať, že sa kĺže v ruke. Hrubé štruktúrovanie zadného krytu tomu zabráni. Príjemne sadne do ruky, aby ste mali tlačidlá prehrávača pod kontrolou.

Na slnku fajn, klávesnica pýta cvik

Telefón by zniesol aj väčšiu uhlopriečku ako 55 milimetrov, s jeho vlastnosťami sme však boli spokojní. Používateľské prostredie je prispôsobené QVGA rozlíšeniu a je akési pestrejšie a farebnejšie, ako je u Nokie zvykom. Dobrú farebnosť cítiť hlavne pri prehliadaní snímok z fotoaparátu či internetu.

Podsvietenie je regulované senzorom a tak mobil v prítmí šetrí energiu a pri silnejšom svetle sa snaží zo seba vyžmýkať maximum. Aj napriek tmavým schémam je čitateľnosť na slnku dobrá a nemali sme problémy ani pri fotografovaní a natáčaní videí. Na displeji vidno v exteriéri čo treba, iba farebnosť sa na slnku vytráca.

Lepšie spracovanie by si však zaslúžila klávesnica. Na hladký, lesklý povrch tlačidiel sa dá privyknúť pomerne rýchlo, horšie je to s malou veľkosťou a vystúpením ovládacích gombíkov po stranách päťsmerového ovládača. Mládež s tenkými prstami možno nebude mať s ovládaním problémy, mnohí však nedokonalosť cítia. Na vážny nedostatok sme narazili pri automatickom uzamykaní klávesnice. Zámok sa netýka iba alfanumerickej a ovládacej časti, ale aj bočných gombíkov pre ovládanie hudobného prehrávača. Výsledok je jasný – kto to s hudbou myslí vážne, uzamykanie nakoniec aj tak vypne. Stačilo by tak málo. Selektívny prístup.

Rýchla a inteligentná

Čím Nokia 5630 XpressMusic dokáže najviac prekvapiť je svižný beh a rýchla odozva. 600 megaherzový procesor ARM 11 so 120 megabajtami operačnej pamäte je silným železom pre beh Symbianu S60, okolo ktorého sa všetko točí. Je nainštalovaný vo svojej súčasnej, tretej edícii s druhým balíčkom rozšírení, sú tu však drobné prvky navyše – rýchle kontakty na hlavnej obrazovke, či priatelia dostupní cez portál Ovi.

V krátkosti povedané, všetko sa točí okolo komunikácie, takže nikoho neprekvapí aplikácia Nokia Messaging pre push e-maily, či prítomnosť Live Messengeru. Počítať môžete aj s podporou serverov YouTube, MySpace a Ovi.

Pchať do hudobného mobilu pre mladých funkcie pre správu osobného času, kontaktov, úloh a všetkého čo s tým súvisí je možno viac ako očakávame. S istotou však môžeme povedať, že päťdesiatšesť-tridsiatka v sebe skrýva kompletnú mobilnú kanceláriu so všetkým, čo k nej Nokia dáva. Iba indikačná ledka pre zmeškané udalosti je z nevysvetliteľných dôvodov na rube mobilu. Akoby chcela zostať nepovšimnutá.

Konektivita bez hraníc

Mobil si rozumie s 3G sieťami pri rýchlom prístupe k internetu rovnako dobre, ako s WiFi hotspotmi. Zabudovanie WiFi modulu tu hrá dôležitú úlohu. Internetové rádiá, e-maily, weby, podcasty, RSS kanály, či multimédiá priamo z internetu sú rovnakou samozrejmosťou, ako doplnkový obsah dostupný cez služby Nokie.

Očakáva sa, že používatelia budú plniť svoj mobil všetkým, čo je k dispozícii. Keďže 150 megabajtov internej pamäte by nebolo dosť, v základnom balení nájdete aj štvorgigabajtovú kartu. A keď sme už pri WiFi, bez povšimnutia nezostáva ani domáca sieť. Prostredníctvom technológie DLNA si mobil v domácnosti vyhľadá doplnkové zdroje hudby. Ak ste si na svojom počítači správne skonfigurovali Windows Media Player 11, skladby z vášho notebooku budú pumpovať zo slúchadiel mobilu bez toho, aby ste ich museli kopírovať na kartu.

Hráme na želanie

Podobne ako jej predchodca, aj päťdesiatšesť-tridsiatka je vyzbrojená hlasovou technológiou Say&Play. Stačí podržať zatlačenú hviezdičku, povedať názov interpreta alebo skladby a softvér v archíve vyhľadá titul, na ktorý máte chuť. Systém funguje spoľahlivo, žiaľ stále ovláda iba angličtinu, takže našinca táto vychytávka zatiaľ priveľmi neosloví.

Hudobný prehrávač je tradične dobre spracovaný, rozumie širokej škále formátov a okrem lokálneho obsahu je istým spôsobom previazaný aj na internetové obchody. Pri teste sme nevynechali ani pribalené slúchadlá. Máme však pocit, že Nokia už v minulosti ponúkala aj lepšie, takže odporúčame investíciu do kvalitnejších. Pri 3,5 milimetrovom jack konektore to nie je problém a výstup mobilu má dostatočný akustický šmrnc na to, aby osedlal aj slúchadlá značkových výrobcov. Headset je riešený ako káblikový modul, ktorý sa vkladá medzi slúchadlá a mobil.

Ak by sa vám popri hudbe zacnelo aj za vysielaním rádia, počítať môžete s plnou podporou RDS. Prijímač je citlivý, selektivita je na úrovni, takže môžeme iba odporúčať. Problém nie je ani mimo pokrytia. Pripojte sa k hotspotu, nalistujte v internetovom katalógu svoj kanál a máte istotu, že nič nezmeškáte. WiFi je proste na nezaplatenie.

Fotenie bez zaostrovania, avšak s panorámami

Trojmegapixelový fotoaprát s dvojicou lediek fotí a točí fajn, absenciu automatického zaostrovania predsa len cítiť. Tiež ste sa pri listovaní na webe Nokie zastavili pred slovíčkom „FullFocus“? Nuž, nie je to nič iné, ako o máličko lepší fotoaparát bez automatického zaostrovania. Optika je opäť nastavená na nekonečno s tým rozdielom, že väčšia hĺbka ostrosti má zabezpečiť kvalitnejší obraz. Pri snímaní sme však žiadne lepšie kvality nepocítili. Iba to čo doposiaľ kompenzoval softvér sa snaží riešiť optika. Naďalej platí pravidlo – žiadne makrá, žiaden ostrý obraz pod pol metra vzdialenosti.

Novinkou je režim pre jednoduchšie snímanie panorám. Stačí stlačiť spúšť a mobil vás naviguje pri otáčaní bez ďalšieho cvakania. Hotovú snímku zostaví v pamäti.

Nabíjanie po novom

MicroUSB konektor pre pripojenie k počítaču aj pre nabíjanie mobilu. Nuž tak to je krok vpred, ktorý by sa od budúceho roka mal stať samozrejmosťou pre každého výrobcu mobilov. Čaká nás totiž jednotnosť vo svete nabíjačiek. Svoj mobil si nabijete bez špeciálnych redukcií kdekoľvek z notebooku či cestovnej nabíjačky na vreckový prehrávač či čokoľvek iné.

S výdržou sme však príliš spokojní neboli. Necelé tri dni pri pasívnom používaní, necelé dva pri intenzívnejšom, jeden deň pri plnom nasadení. Na dnešnú dobu to rozhodne nie je veľa. Na vine nie je telefón, ale príliš slabý akumulátor. Aj keď je mobil vyzbrojený technológiami pre šetrenie, s malou zásobou energie v batérii si neporadí. S najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť nabíjať obdeň.

Nokia 5630 XpressMusic je tenký a svižný mobil, ktorý prekvapí nielen výbavou, ale aj rýchlosťou behu. Silné previazanie s internetom, WiFi modul pre prístup k domácej sieti a kompletný balík manažérskych funkcií spolu s nGage platformou ponúkajú široké spektrum aktivít pre každého. Ak k tomu pripočítame veľmi dobré spracovanie, o to viac zažialime nad výdržou, ktorá mohla byť lepšia.

Technické parametre v skratke