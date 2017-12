Výhodný program pre mobil kúpite aj v lete

Každý z nich pripravil pre svojich zákazníkov akcie či výhodné volania.

Aj keď letné mesiace nie sú obdobím, ktoré by bolo pre operátorov typické získavaním nových zákazníkov, rozhodne nespia. Orange má rozbehnuté svoje Letné Vianoce, T-Mobile prichádza na trh s Bombami Leta a O2 spúšťa nové, ešte lacnejšie služby. Kto však s akciami zaváha, môže svojich klientov stratiť.

„Aj keď je leto obdobím dovoleniek, nie je to roaming, ktorý by zákazníkov motivoval zmeniť operátora. Ponuky sú až príliš podobné a pri dvojtýždňovom pobyte za hranicami drobné rozdiely nezavážia," tvrdí René Parák zo spoločnosti O2. Ak však operátori nedokážu ponúknuť atraktívne služby klientom, ktorým sa končí viazanosť, môžu o nich prísť.

O2 neexperimentuje a pokračuje s ponukou populárneho volacieho programu O2 fér s pevne stanovenými tarifami. V tomto prípade si každý dokáže na prstoch ruky spočítať, koľko ho bude používanie služieb stáť. K tomu ponúka zvýhodnené balíčky minút, esemesiek a dát. Zákazníci si tak akciovú ponuku zostavujú sami.

Veľkej obľube sa teší balíček O2 Dáta Neobmedzene, ktorý v 2G profile ponúka prístup na internet bez objemových limitov. Pre letné cestovanie mimo domova je určená nová služba pre dobíjanie cez SMS. Ak budete súťažiť svojimi dovolenkovými ememeskami, vyhrať môžete aj zájazd do Dubaja.

T-Mobile útočí so svojimi Super Hitmi s tisíckami voľných minút v závislosti od toho, ktorý z programov si zvolíte. Za týždenný dvojeurový poplatok možno získať neobmedzené víkendové volania a esemesky v domácej sieti T-Mobile. Verní zákazníci si môžu aktivovať bezplatné bonusy.

Novinkou je služba Surf&Music. Za 7,9 eura mesačne pri ročnej viazanosti získajú priaznivci hudby neobmedzený prístup k archívu vydavateľstva Universal Music bez účtovania prenesených dát a 50­megabajtový objem dát na surfovanie.

V najbližších dňoch uvedie T-Mobile výraznú zľavu na vyššie programy a aj notebooky na splátky. Atraktívnosť ponuky operátora je zosilnená citeľným zlacnením špičkových mobilov z drahšej cenovej kategórie.

Orange pokračuje vo svojej stavebnici Paušál Snov, kde si každý skombinuje taký mesačný program, ktorý potrebuje. V hre sú nekonečné volania vo vlastnej sieti, balíky SMS a MMS či mobilné dáta, takže pri výbere treba mať jasno v tom, čo vlastne potrebujete. Možno vám viac prezradia faktúry z predchádzajúcich mesiacov. K paušálu patrí aj Kredit Snov až do výšky 1000 eur, ktorý zníži výšku vašich faktúr v prvých dvoch mesiacoch. Prehľadnosť sa skrýva za jednoeurovým Majster Paušálom.

Aj Orange láka ľudí na výhry v rámci Letných Vianoc. Hrá sa o 92 áut značky Peugeot 207 či mobilný Orange Internet Mini za 15,9 eura mesačne s 500­megabajtovým dátovým limitom a neobmedzený Internet na Doma od 9,9 eura mesačne.

O2 neviaže mobily s volacími programami, a tak si zákazníci sami vyberajú v plných cenách, o čo majú záujem. Aktuálna ponuka je zameraná na modely s podporou navigácie, kde odznieva hlavne značka Nokia s najžiadanejším modelom 6210 Navigator. Mobily sú dostupné s 10­percentnou akontáciou aj na splátky bez zvýšenia, vyplatí sa na webe sledovať aj výpredajovú sekciu, kde sa neraz objavujú za atraktívne ceny zaujímavé modely.

T-Mobile ponúka k paušálom a viazanosti cenové zvýhodnenia mobilov, ktoré sú kompenzované mesačnými paušálmi za služby. Po minuloročnom úspechu Nokie 6650 sú našimi tipmi Nokia 6303, 6220 a E75, obzvlášť sa vyplatí aj Sony Ericsson C902 a Samsung F480. V najbližších týždňoch sa v ponuke objaví aj iPhone 3GS. Výška úspory závisí od toho, aký paušál si zvolíte. Čím viac telefonujete, tým menej za telefón platíte.

Orange odvíja ceny akciových modelov od celkového mesačného poplatku za paušál. Z aktuálnej ponuky môžeme vyzdvihnúť nový Sony Ericsson C510 a W508. Aparáty sú dostupné za euro pri mesačných paušáloch nad 18,01 eura. Z ostatných neprehliadnite Nokiu 6500 Slide, Nokiu 5800, Samsung S5600 či LG KU 990i. Všímajte si pozorne aj bonusy výrobcov, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní.

Volať z dovolenky už nie je luxus

Vďaka reguláciám vás mobilní operátori už neošklbú. Regulácie, ktoré začala Európska komisia pred dvoma rokmi, pokračujú.

Účty mobilných operátorov za používanie ich služieb zo zahraničia váš rozpočet nenabúrajú. Ceny služieb výrazne okresala Európska komisia a operátori podstatne zlacneli aj dátové prenosy. Naďalej však platia dve pravidlá. Odosielanie fotografií cez ememesku je lacnejšie ako e-mailom a Opera Mini nainštalovaná v mobile ušetrí slušný balík prenášaných dát.

Aj keď je komunikácia z cudziny podstatne drahšia ako doma, ceny medziročne klesajú. V júli minulého roka došlo k prerozdeleniu krajín sveta do roamingových zón s lacnejšími tarifami. Na domácom kontinente začiatkom mesiaca zaúradovala Európska komisia reguláciami, ktoré obrali operátorov o časť príjmov. V rámci EÚ nemožno účtovať viac ako 51 centov za minútu odchádzajúcich hovorov, 22 centov za prichádzajúce a 13 centov za odoslané esemesky. Zmenila sa aj tarifikácia na nový, povinný štandard 30+1.

Operátori svojimi ponukami reguláciu kopírujú. „V žiadnom prípade sa nedá hovoriť o kompenzácii nižších cien za roaming v krajinách Európskej únie vyššími cenami v iných krajinách. Samotný roaming už dva roky za sebou pri svojej regulácii pre nás znamená citeľný zásah do rastu výšky výnosov,“ týmito slovami argumentuje Michal Korec z T-Mobile.

O2 má v roamingu rovnakú politiku ako pri ostatných službách. Aktivácia je bezplatná a za komunikáciu z cudziny sa platí podľa platného cenníka. Jediný rozdiel je v dostupnosti partnerov. V prípade kreditných zákazníkov je ich menej ako pri paušálových.

Operátor používa tarifikáciu 30+1 pre celý svet a okrem regulovaných cien pre EÚ zvýhodňuje volania aj z nečlenských krajín. Za minútový hovor z nečlenských európskych krajín zaplatíte 1,7 eura, zo sveta 2,5 eura a pri telefonovaní z lietadiel 2,7 eura. Výrazne zlacnel dátový roaming v EÚ, kde zákazník zaplatí dve eurá za každý megabajt prenesených dát.

T-Mobile stavia ponuku na službe Smart Roaming, kde využíva pre lacnejšie volania dostupnosť siete T-Mobile v okolitých krajinách. Príjem hovorov je zadarmo, za odchádzajúce účtuje 27 centov v Čechách a 39 centov v ostatných krajinách. Služba je spoplatnená mesačným poplatkom, takže si treba vopred vypočítať, koľko vlastne pretelefonujete. Štandardný roaming je pokrytý službami Euro Roaming a Easy Roaming, z dovolenkových destinácií je zvýhodnené Chorvátsko. Pozornosť si zaslúži dátový balík Web Roaming 24, ktorý za 6,59 eura ponúka 20 megabajtov dát dostupných z notebooku.

Orange kombinuje zvýhodnené volania zo zahraničia so zľavami na volanie do cudziny v programoch Ahoj. Za euro mesačne pre susedné krajiny, alebo 1,99 pre celú Európu získate 50­percentnú zľavu na príjem hovorov v cudzine a rovnaký bonus na telefonovanie zo Slovenska do zahraničia.

Dovolenkový roaming za 4,95 eura mesačne zahrnuje 60 minút bezplatného príjmu hovorov v Európe a zľavy pri volaniach až do 60 percent. Európsky roaming s cenou 9,92 eura o polovicu zvýhodňuje volania z EÚ.

Milan Gigel