Štart raketoplánu znovu odložili. Opäť pre búrku

Tretí plánovaný štart raketoplánu Endeavour podľa očakávania prekazili búrka a blesky. Ďalší pokus naplánoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na nedeľu.

12. júl 2009 o 15:42 SITA

BRATISLAVA. O tom, že štart raketoplánu rušia, rozhodla NASA len deväť hodín predtým, ako mala sedemčlenná posádka vyraziť na svoju 16-dennú misiu. Dôvodom bolo asi 11 bleskov, ktoré počas silnej búrky zasiahli štartovaciu oblasť na Myse Canaveral. "Rozhodli sme sa, že počkáme ešte 24 hodín," uviedol vedúci misie Mike Moses, ktorý neskôr oznámil, že štart presunuli na nedeľu 19.13 miestneho času (pondelok o 01.13 SELČ). Ako doplnil, aktuálna predpoveď počasia hovorí o 60-percentnej pravdepodobnosti vhodného počasia.

Po nočnej búrke vyslala NASA tímy technikov, aby preverili, či blesky nepoškodili raketoplán, i keď štartovacia rampa je vybavená systémom ochrany proti bleskom, ktoré ho majú chrániť. Podľa hovorcu Georgea Dillera technici neobjavili "žiadne škody na raketopláne ani štartovacej rampe", ale inžinieri ešte musia overiť, či blesky nemohli spôsobiť iné problémy. Netrafili síce raketoplán, externé palivové nádrže ani pomocné štartovacie stupne na tuhé palivo, ale zasiahli bleskozvod a vodnú vežu. Ako zdôraznil Moses, musia si byť na sto percent istí, že je všetko v poriadku.

Endeavour vynesie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) poslednú časť japonského laboratória Kibo. Dvaja astronauti majú počas misie naplánovaných päť výstupov do otvoreného vesmíru, kde by tak mali stráviť spolu 32,5 hodiny. Sedemčlennú posádku tvoria šiesti Američania a Kanaďanka Julie Payette. Po spojení raketoplánu so stanicou bude na ISS 13 ľudí, čo je doteraz najvyšší počet. Novým dlhodobým členom posádky ISS sa stane Tim Kopra. Nahradí japonského astronauta Koichiho Wakatu, ktorý na ISS žije už viac ako tri mesiace.