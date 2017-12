Novatel MiFi 2352 – Internetový hotspot do terénu

Zoberte SIM kartu, vložte ju do zariadenia vo veľkosti balíčka kariet a na pár hodín môžete cez WiFi sprístupniť mobilný internet pre elektroniku, ktorá je v dosahu. Zasuňte dnu aj pamäťovú kartu a máte server, ktorý počítačom naservíruje súbory, ktoré ch

13. júl 2009 o 12:00 Milan Gigel

cete.

Zdá sa vám to byť povedomé? Áno. Výrobca odobral mobilu displej a klávesnicu, vyzbrojil ho väčšou batériou a nahral do neho linux a softvér, ktorý zaistí smerovanie dát medzi lokálnou WiFi sieťou a mobilným 3G internetom. Všetko funguje po vybalení bez akéhokoľvek nastavovania, s trochou šikovnosti však máte nad putujúcimi dátami kontrolu. MiFi 2352 z dielní Novatel Wireless nie je jediným mobilným hotspotom na našom trhu. Jeho výhodou však je, že je napájaný batériami. Ak má dostatok šťavy, internet sprístupní cez zabezpečenú bezdrôtovú sieť a ak mu dôjde dych, pripojíte ho k svojmu notebooku pomocou USB káblika. Keďže je leto, opäť sme testovali v teréne.

Malý formát, chybičky sa však nájdu

Malé rozmery a nízka hmotnosť sú hlavnou devízou mobilného hotspotu MiFi 2352. Vmestí sa do vrecka, neprekáža ani v taške s notebookom. Je navrhnutý tak, aby ste ho mohli kedykoľvek vybaliť, kliknúť na vypínač a vytvoriť internetovú oázu - kdekoľvek v pokrytí mobilnej siete.

Vyhotovenie pôsobí odolným a robustným dojmom, predsa len nemôžeme prehliadnuť zlé vyhotovenie zadného krytu akumulátora, pod ktorým sa nachádza slot pre SIM kartu. Kryt nedosadá, ťažko sa s ním manipuluje a už po niekoľkých zastávkach v redakciách na ňom vidno poškodenia zamykacieho systému. Výrobca akosi nepočíta s tým, že budete s kartou migrovať dnu a von.

Vo svete sa nestratíte

Mobilný hotspot si rozumie s GSM sieťami druhej a tretej generácie, kde podporuje všetky súčasné technológie pre prenos mobilných dát vrátane HSDPA a HSUPA. Pracuje s frekvenciami 850, 900, 1800, 1900 a 2100 MHz, čo znamená že nebudete mať problémy s jeho používaním vo svete. Úspech pripojenia k mobilného internetu indikuje farebnou LEDkou. Okamžite viete, či ste narazili na pomalé pripojenie vidieka, alebo rýchly internet mestských metropol.

Bezdrôtová komunikácia so zariadeniami v dosahu prebieha štandardom WiFi IEEE 802.11b/g, ktorý podporuje najpoužívanejšie technológie zabezpečenia vrátane štandardu WPA2. V základnom nastavení je hotspot nastavený ako verejný, priradením kľúča a šifrovaním je však možné jeho dostupnosť zablokovať iba pre vyvolených.

Ak za prenesené dáta platíte, alebo z pamäťovej karty zdieľate súbory, je to nutnosť. Je iba na vás, či budete používať internet zo svojho notebooku, alebo ho ponúknete aj priateľom, či sprístupníte svojmu vreckovému prehrávaču a PDA. Platí jediné pravidlo – päť pripojených WiFi zariadení je maximum a každé jedno spojenie sa prejaví na výdrži batérie.

Internetová oáza uprostred lúky

So sprevádzkovaním zariadenia sme nenarazili na žiadne bariéry. Po zasunutí SIM karty trvá približne 30 sekúnd kým sa v éteri začne ohlasovať nová WiFi sieť. Je otvorená, s aktivovaným DHCP serverom, takže naše počítače okamžite získali prístup k internetu. LEDka hlási EDGE spojenie, v ten istý deň však v meste zisťujeme, že pripojenie k 3G sieti prebieha rovnako hladko. V krátkosti povedané – tam kde je mobilný signál, tam je aj internet. Čím rýchlejší, tým lepší. Stabilitu a priepustnosť môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Pri porovnávaní so službami mobilov s podobnou funkcionalitou sme nenarazili na žiadne rozdiely. Výrobca vie, čo robí.

Webové rozhranie je prehľadné a otvára prístup k množstvu funkcií. Bez toho, aby ste potrebovali akékoľvek heslá, v prehliadači sa zobrazuje informácia o pripojení a súborový manažér sprístupňujúci dáta z microSD karty. Štandardná politika umožňuje čítanie aj zápis, spustiť je možné aj obmedzený režim čítania. Na čo je to dobré? Zriaďte v teréne malé mobilné pracovisko a na kartu nahrajte všetko čo treba. K súborom budú mať prístup všetci. Žiaľ, zatiaľ iba cez webové rozhranie.

Prostredníctvom hesla sa otvára komnata nastavení. Tu sme siahli po zabezpečení WiFi spojenia preskúmali možnosti zabudovaného smerovača. Možností je zopár – základné filtrovanie a smerovanie odvíjajúce sa od čísel portov, zálohovanie a obnova nastavení, nastavenie časového limitu pre automatické vypínanie a kde tu čosi o sieťach. Žiadna inšpekcia paktov pre filtrovanie pomocou kľúčových slov, žiadne špeciálne nastavenia. Pravdu povediac, veľa možností sme tu ani neočakávali. Lokalizácia chýba vo firmvéri aj v návode (lokalizovaný je iba krátky sprievodca), začiatočníci tak zostanú pravdepodobne bez zabezpečenia.

Cez kábel trochu inak

Všetko sa mení, akonáhle po necelých štyroch hodinách zistíme, že s energiou je koniec. Pripojenie externého napájania síce ďalšiu prevádzku nevylučuje, my sme však nemali so sebou externý akumulátor s potrebnou koncovkou.

Po pripojení zariadenia cez USB káblik k notebooku systém rozozná dátové úložisko. Ak je dnu zasunutá karta, zobrazí jej obsah, ak ju vytiahnete, zobrazí sa virtuálna optická mechanika s inštalačným balíčkom pre platformy Windows a Mac OS X.

Softvérový titul MobiLink je tuctovým softvérom pre ovládanie dátového modemu. So všetkým čo k tomu patrí. Po nastavení sprístupní mobilný internet, odosiela a prijíma esemesky, akosi má však problémy s čítaním kontaktov na karte. Aj keď je na našej SIMke niekoľko desiatok kontaktov, softvér ich nevidí. Nevidí ani kontakt, ktorý sme pridali. Kdesi je chyba.

Surfovanie cez USB spojenie má rovnaké parametre ak cez WiFi. S jediným rozdielom – s internetom sa musíte s ostatnými podeliť inak.

GPS, ktoré je iba na ozdobu



Káblové spojenie sa od bezdrôtového líši tým, že má ponúknuť aj funkcie GPS navigácie. Dostávame sa k rozporom. Kým webová stránka výrobcu a dokumenty so špecifikáciámi hovoria o navigácii, v anglickom návode nie je o nej ani zmienka.

Vyskúšali sme teda ponuku softvéru MobiLink, ktorý sľubuje sprevádzkovanie GPS modulu a jeho spárovanie s internetovými mapami Google, Microsoftu a Yahoo. Dialógové okno sa otvorí, softvér niekoľko minút hľadá GPS a všetko sa končí vždy rovnako. Zariadenie zamrzne, a bez vytiahnutia akumulátora a jeho opätovného vloženia už na povely nereaguje.

Pátranie po probléme nás doviedlo k jedinému. GPS modul vo vnútri je a je iba otázkou softvéru, ako ho využije. V USA ho so špeciálnym firmvérom využívajú mobilní operátori na to, aby pri vyhľadávaní automaticky dopĺňal lokalitu. Žiaľ, na Slovensku je GPS iba jeden riadok textu bez hodnoty., za ktorý musíte zaplatiť či chcete, alebo nie. Aspoň zatiaľ, kým sa nerozbehne vývojárska komunita, ktorá by využila to, že MiFi beží na linuxe. Vývojársky kanál na webe výrobcu má prístup iba pre registrovaných vývojárov, Google nám žiadne doplnky, widgety či moduly neponúkol.

Výdrž by mohla byť lepšia

Tri hodiny nabíjania, necelé štyri hodiny mobilného výkonu. Takto môžeme v krátkosti charakterizovať energetický profil mobilného hotspotu. Vzhľadom na priemernú výdrž batérií v notebookoch to nie je málo, dokázali by sme si však predstaviť, že by sme na jedno nabitie získali aj dvojnásobnú výdrž. Nedostatok energie je síce možné riešiť externým akumulátorom alebo priamym pripojením káblikom, nie je to však ono. Výrobca by sa do budúcnosti mohol posnažiť, aby ponúkol model s dlhšou výdržou.

Aby sme však neboli príliš kritickí, mobily sprístupňujúce internet cez WiFi sú na tom ešte výrazne horšie. V 3G sieťach je ich výdrž približne tretinová a výnimkou nie je ich nadmerné zahrievanie.

Hotspot MiFi 2352 hodnotíme ako praktické zariadenie pre tých, čo hľadajú do terénu dátový modul nielen pre svoj notebook, ale aj pre ostatné zariadenia vo výbave – telefón, hudobný prehrávač, PDA či ostatnú techniku. Narazili sme síce na nedostatky so zadným krytom, či nepoužiteľným GPS modulom, úžitková hodnota dátového spojenia však bola na očakávanej úrovni. Vzhľadom na cenu však neočakávame, že osloví tých, čo chcú mobilné pripojenie sprístupniť iba pre svoj notebook.

