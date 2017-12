Guitar Hero: Greatest Hits - koncert pred prázdnym hľadiskom

Je to tu zas. Ďalšia krabička s médiom do bohatej rodinky hudobných hier Guitar Hero. Tentoraz to nebude žiadny kompilát trackov známej skupiny, lež špeciálna edícia skladieb z dielov predošlých.

Je to tu zas. Ďalšia krabička s médiom do bohatej rodinky hudobných hier Guitar Hero. Tentoraz to nebude žiadny kompilát trackov známej skupiny, lež špeciálna edícia skladieb z dielov predošlých (okrem štvrtého, ktorý predsa len vyšiel ani nie pred rokom a výberovky kapely Metallica, ktorá vyšla, toť, nejaký ten týždeň dozadu). Čiže skladby, ktoré už poznáme a máme ich odohrané (a zakúpené) a teraz niekto vytvoril špeciálny výber a akože nám dal to najlepšie. No, povedzme si to úprimne, dáviť sa dá z mnohých vecí, Guitar Hero: Greatest Shits, pardon, Guitar Hero: Greatest Hits je jedna z nich, no jedna z tých drahších a nemáme sa predsa až tak dobre, aby sme si dopriali také gurmánske vyvrátenie obsahu žalúdka. Podaktorí.

Dobre, na úvod trochu ostré slová, horké sliny prskajú na všetky strany a chýbajú už len zápasy v bahne s polonahými slečnami. Ono vlastne Activision použil len známu stratégiu recyklácie. Máme tu 48 skladieb použitých v Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero II, Guitar Hero Encore: Rocks the 80s, Guitar Hero III: Legends of Rock a Guitar Hero: Aerosmith. No nekúp to! No ani nie!



Problémom tohto balíku totiž je, že sme to už raz mali, nie raz zahrali a teraz nám to niekto ponúka ako niečo špeciálne znovu a výber to nemusí byť podľa každého a jeho to kakane málo. A podľa nás výber tým najlepším zcelej rodinky Guitar Hero tento projekt rozhodne nie je. V Guitar Hero sa objavili omnoho (omnoho, omnoho, omnoho) viac zaujímavejších, kvalitnejších skladieb, ktoré by si zaslúžili tu byť. Len tak jeden príklad z oboch strán. The Police je síce legenda, ale ich Message in the Bottle je zrejme najhoršou voľbou pre Guitar Hero, ktorá mohla byť a máme ju tu znovu. Radšej by sme boli, keby nám Activision pripomenul skvosty mierne ukryté a nenápadné. Španielsku kapelku Héroes del Silencio a ich Avalancha možno nepoznáte, no bude vám stačiť jedno počutie a dostane vás. Podobne sa dá pokračovať s ďalšími bonusmi, zapatrošenými kráskami, o ktoré by ste nezakopli, lež akonáhle na nich spočinie vaše moderným rockom (drsno-drsným, samozrejme) unavené oko a ohluchlé ucho, skáčete od radosti.

Za skladby do tohto výberu hlasovali fanúšikovia a páni vývojári podľa nich spravili hráčom radosť. Ohromnú, pri pomyslení, že za toto chce niekto viac zopár "ojro". Lenže poznáte to: hlasujte o nový bratislavský most, zvoľte si najkrajšie slovenské mesto – všetko to je len dielo náhody, masochistického klikania, bez urážky, bláznov. Voľba istého počtu jedincov, ktorá je ovplyvnená zaslepeným fanúšikovstvom. Tých niekoľko desiatok skladieb navyše nestačí. Keby bol počet dvojnásobný, prípadne vývojári poskytli špeciálnu výhodu stiahnutia niekoľkých desiatok skladieb naprieč celou sériou zadarmo, aby si každý vytvoril svoj best of song list, všetko by bolo v poriadku.

Podobne ako pri čisto speváckom Singstare sa ani v Guitar Hero nič podstatné nemení, princíp ostáva totožný. Jediným lákadlom sú teda skladby. Ak to náhodou niekoho dostane do nirvány, môžeme za zvuku fanfár predstaviť novniky: tak, je tu nové menu a zopár animácií, ktoré žiaľ už nie sú zábavné a myšlienku „príbehu“ trápne kopírujú z minulých dielov. Roky vývoja a krvopotná práca je vidieť na prvý pohľad. Celý zoznam skladieb nájdete pod touto skromnou recenziou – ono vlastne ďalej nie je o čom písať – a je teda na vás, či to, čo hra ponúka, stojí za pomerne nemalé peniaze. Tí, ktorí už nejakú hru s rodiny Guitar Hero majú (nerátajúc spomínanú dvojicu na začiatku článku), musia očakávať to, že v Greatest Hits nájdu i to, čo už doma majú. Remasterované skladby zo starších dielov potešia, no nie je to privysoká cena?

Grafické spracovanie sa nemení, tvorba vlastnej postavy sa nemení – dostali sme výberovku, ktorej zmysel je nebezpečne ukrytý pod povrchom marketingového ťahanie peňazí Activisionu z peňaženiek mainstreamových hráčov, ktorí netušia, čože to vlastne kupujú. Hlavné predsa je, že sa to volá Guitar Hero. Jediná alternatíva, ktorá sa zdá byť hodná odporúčania, je táto: doma nemáte žiadny z vyššie uvedených dielov Guitar Hero. Páči sa vám drvivá väčšina skladieb. Potom do toho choďte, ale vedzte, že dostanete nielenže už raz strávené jedlo, ale porcia je to navyše výrazne chudšia, než zvyčajne a bolo by lepšie kúpiť starší, lacnejší diel. Pre zaslepených fanúšikov, ktorí chcú hrať už raz zakúpené skladby na iných nástrojoch ako gitare, je táto recenzia zas zbytočná, pretože hru už majú doma a pre nich je božská. Preto radšej žiadne číselné hodnotenie. Ide o subjektívny verdikt, ktorý by sa u samotného recenzenta zastavil na číslici jedna. Nie školskej jednotky, ale jeden bod z desiatich.