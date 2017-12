Kopernik mal podľa vedcov modré oči a svetlé vlasy

Zakladateľ novodobej astronómie, matematik, lekár a duchovný Mikuláš Kopernik mal svetlé vlasy a do neba sa pozeral jasno modrými očami.

12. júl 2009 o 8:00 ČTK

VARŠAVA.

Tvrdia to vedci, ktorí ukončili výskum pozostatkov muža, ktorý svojou revolučnou heliocentrickou koncepciou narušil dogmu o nehybnej Zemi. O výsledkoch práce vedcov hovorí článok v najnovšom čísle týždenníka Proceedings of the National Academy of Sciences.

Telo Kopernika hľadali ľudia už za Napoleona pred viac než 200 rokmi. Pátranie sa viedlo aj v roku 1939, ale nikto nemohol nájsť žiadnu stopu, pretože astronóma pochovali bez pompy. Neúplnú kostru objavil až v

roku 2005 tím odborníkov, ktorý viedol poľský profesor Jerzy Gonssowski. "To je koniec hľadania, ktoré trvalo dve storočia," píšu poľskí a švédski autori článku.

Prelomom bola analýza starých písomných zdrojov, z ktorých vyplynulo, že do 18. storočia sa kanovníci pochovávali pod oltáre v katedrálach. Zdroje uvádzali, že Kopernik by mohol ležať pod jedným z oltárov v katedrále v poľskom Fromborku pri Baltskom mori, kde astronóm žil od svojich 39 rokov až do smrti.

Vedci potom v jednom z bočných oltárov hrob objavili. Vďaka nájdenej lebke kriminalistickí experti zostavili portrét. Počítačovú animáciu potom porovnali s podobizňami namaľovanými počas Kopernikovho života. Odborníci došli k záveru, že našli pozostatky slávneho astronóma, ktorý mal podlhovastú tvár, ľahko zakrivený nos a jazvu nad okom.

Nová podoba Mikuláša Kopernika.

REKONŠTRUKCIA - DARIUS ZAJDEL

Istotu však vedci nemali. Archeológovia si pri overovaní pôvodu kostí nemohli pomôcť metódou, ktorá využíva analýzu DNA. Neexistuje totiž vzorka DNA Kopernikových potomkov, pretože astronóm ako duchovný deti nemal, a výsledky analýzy teda nebolo s čím porovnať.

Poliakom pomohli kolegovia zo Švédska, ktorí hľadali v knihách, ktoré Kopernik vlastnil, nejaký vlas, s ktorým by bolo možné DNA porovnať. V jednej publikácii ich bolo šesť. Porovnanier DNA dvoch vlasov a zubov z nájdeneého hrobu v roku 2008 ukázalo, že pozostatky patria skutočne astronómovi.

Z analýzy vyplynulo, že Kopernik mal v sebe mutáciu génu charakteristickú pre obyvateľov severnej Európy, ktorí majú svetlo modré oči, svetlé vlasy a jasnejšiu kožu. Kopernik je pritom na obrazoch znázorňovaný zväčša s tmavými očami.

Toto je oficiálny portrét Mikuláša Kopernika.



Mikuláš Kopernik sa narodil v roku 1473 v poľskom Toruni a zomrel v roku 1543 vo Fromborku. Svojim najznámejším dielom O pohybe nebeských telies doslova "zastavil" Slnko a "roztočil" Zem, ktorú ľudia až do jeho čias považovali za nehybný stred vesmíru. Po jeho smrti trvalo ešte plných sto rokov, než bol heliocentrický systém prijatý.

