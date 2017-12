Surfujeme: nekonečný moonwalk, kuriozity sveta

11. júl 2009 o 9:10 Milan Gigel

Späť, späť, späť

Ako dlho sa dokážete pozerať na cúvajúcich ľudí? Ak nemáte čo na práci a pohľad von oknom je až príliš nudný na vaše dnešné plány, možno vám pomôže krátiť čas stránka http://www.eternalmoonwalk.com/. Tisícky segmentov, tisícky metrov. Lepšie ako monoskop.

Experimenty z dielní Yahoo

Nielen Google ponúka svoje experimentálne služby. Ak ste doposiaľ netušili o tom, že podobné aktivity vyvíja aj Yahoo, nahliadnite na stránku http://sandbox.yahoo.com/Experiments. Možno sa tam práve teraz pečie čosi, čo bude samozrejmosťou zajtrajška.

Spravodajstvo okom objektívu

Fotografie neraz povedia viac, ako stovky riadkov textu. Ak si každý deň nenecháte ujsť na našom serveri sekciu PressFoto, možno vás zaujme aj tá, ktorú nájdete na stránke http://www.boston.com/bigpicture/.

Vyrobte si zvonenia na mobil

Nahrajte na server skladbu alebo odkaz na YouTube video, zvoľte si pasáž, formát a máte nové zvonenie do mobilu. Na serveri http://www.madringtones.org/ je to jednoduché. A ak na to nemáte bunky, stiahnite si už hotové.

Kamery Zeme

Chystáte sa na dovolenku a chcete vedieť ako to vyzerá v mieste, kam sa chystáte? Možno vám pomôže server s katalógom webkamier sveta. Otvorte si stránku http://www.earthcam.com/mapsearch/, nalistujte lokalitu a máte prehľad, čo sa deje.

Kuriozity zo sveta

Myslíte si, že vás už nemá čo prekvapiť? Skúste si otvoriť stránku http://atlasobscura.com/ a prelistovať si kuriozity sveta.

História v mapách

Minulosť zachytená v mapách. Taký je obsah servera http://portal.digmap.eu/, ktorý vám prostredníctvom vyhľadávača zobrazí kartografiu včerajška.