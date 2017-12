Rastliny v San Juane ohrozuje prach

Rastliny horského pásma v San Juane v americkom Colorade majú problémy správne načasovať rast a kvitnutie. Môže za ne zrýchlené topenie snehu, ktoré prinášajú častejšie prachové búrky.

11. júl 2009 o 8:00 Michal Ač

V tomto experimente vedci skúšali, ako pohlcuje slnečné žiarenie prach v porovnaní s tmavou fóliou.(Zdroj: Center for Snow and Avalanche Studies)

Výskum, ktorý publikoval tím amerických vedcov v prestížnom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dokladá, že vplyv globálneho otepľovania na rastliny a tým aj na zver, ktorá sa nimi živí, môže byť väčší, ako sa doteraz predpokladalo. Problémom sa nevyhnú ani ľudia, pretože skoršie topenie snehu, spôsobené púštnym prachom, rýchlejšie vyčerpáva vodné zdroje, z ktorých čerpajú mestské aj poľnohospodárske oblasti.

Prach mení celú krajinu

San Juan je jedným z najmladších a najvyšších pohorí Severnej Ameriky, zaberá približne osminu rozlohy štátu Colorado. Dnes ho pokrýva päťkrát hrubšia vrstva prachu ako v prvej polovici 19. storočia. Podľa vedcov to spôsobila najmä rastúca aktivita ľudí v suchých oblastiach.

Jay Fein z Americkej vedeckej nadácie (NSF), ktorá výskum čiastočne financovala, povedal, že tieto zmeny ovplyvňujú aj životné cykly, v ktorých sa vyvíjajú rastliny vysokohorského (alpínskeho) pásma. O tom, kedy zakvitnú horské lúky, teda začínajú čoraz viac rozhodovať prachové búrky, ktoré však vhodné podmienky iba simulujú. V tomto roku ich zažil San Juan už dvanásť. Prach sfarbil hory do červena a urýchlil úbytok snehu približne o mesiac.

„Je zarážajúce, ako prach mení celú krajinu," povedal Chris Landry z Centra pre výskum snehu a lavín v Silvertone. „Návštevníci, ktorí prichádzajú do hor v neskorom júni, vidia už iba zvyšky snehu napriek tomu, že ešte v apríli ho bolo dosť; teraz je sneh takmer nerozoznateľný od pôdy, na ktorej leží."

Vedci zaznamenali v tomto roku v San Juane 12 prachových búrok.

FOTO - Center for Snow and Avalanche Studies

Zmiznú možno navždy

Životný cyklus rastlín je na klimatické podmienky veľmi citlivý. Púštny prach ho ovplyvňuje v celej vysokohorskej zóne. Podľa Heidi Stelzerovej z Coloradskej štátnej univerzity, ktorá výskum viedla, to prináša ohrozenie nielen pre rastliny, ale aj pre kvalitu vody a divú zver.

Vedci predpokladajú, že spolu s pokračujúcou zmenou klímy, ktorá urýchli vysušovanie púští na juhozápade, sa bude ukladanie prachu v horách zrýchľovať. Jeho vplyv na neprirodzené načasovanie rastu a kvitnutia flóry v San Juane sa teda bude naďalej zosilňovať.

Chris Landry je nielen vedcom, ale aj lyžiarom, ktorý s obľubou zdoláva extrémne horské trate. Na snímke skúša, aký vplyv má prach na topenie snehu.

FOTO - Center for Snow and Avalanche Studies

Zmeny sa najviac podpíšu na spomalenom vývoji mnohých druhov menej zdatných rastlín, ktoré v súťaži o obmedzené zdroje vody a živín nedokážu konkurovať odolnejším druhom.

„Zvýšené ukladanie prachu, spôsobené vysušovaním a otepľovaním púští, môže zmeniť druhové zloženie horských lúk. Zatiaľ čo niektoré druhy sa rozmnožia, iné môžu zmiznúť, možno navždy," varovala Stelzerová.

Zdroj: NSF