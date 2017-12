Nový MechWarrior potvrdený + sťahujte zadarmo štvrtý diel MechWarrior 4 i s datadiskami

10. júl 2009 o 13:40 Ján Kordoš

Vývoj bol zverený tímu Piranha Games, ktorý sľúbil, že nový diel bude vychádzať z pôvodných akčných simulátorov obrovských mechov a nezvrhne sa v číru akciu. Vývoj začal iba v októbri, takže mnoho vecí ešte nie je doriešených, avšak plánuje sa cooperatívny režim až pre 4 hráčov a multiplayer v štýle Call of Duty.

MechWarrior je vyvíjaný pre PC a Xbox 360, pričom tvorcovia nevylučujú prítomnosť multiplayeru i medzi jednotlivými hernými platformami. Zatiaľ nebol zverejnený dátum vydania a vydavateľ sa stále hľadá. Nebude to však podľa všetkého veľmi dlho trvať, keďže ide o pomerne lukratívnu značku.

Ďalšou príjemnou správou pre fanúšikov MechWarriora je, že vlastník práv Smith & Tinker dal komunitnej stránke MekTek.net povolenie na voľné šírenie posledného, štvrtého dielu i so všetkými datadiskami. Ide o darček pre všetkých k 25.výročiu Battletechu a zároveň i lákadlo k oznámeniu novej MechWarrior hry. Určite tento titul vyskúšajte, ide o solídnu mechovú hru, ktorá svojim predchodcom nerobí hanbu. A áno, bude to zadarmo. Sledujte stránku Battletechu a MekTeku, kde zatiaľ síce odkaz na stiahnutie zatiaľ nie je, no tvorcovia plánujú čoskoro hru ponúknuť.

