Stiahnite si a hrajte zadarmo legendárne RPG The Elder Scrolls II: Daggerfall

10. júl 2009 o 11:00 Ján Kordoš

The Elder Scrolls II: Daggerfall má už síce pekných pár rokov, veď hra vyšla v roku 1996, no ak chcete preskúmať skutočne gigantických svet obrích rozmerov, proti ktorému je Oblivion len obyčajným pľuvancom v mori, je fantasy univerzum Tamrielu tým najlepším riešením. Jedinečná RPG klasika, ktorú by ste nemali minúť. Krátko po svojom vydaní bola síce hra kritizovaná za gigantické množstvo chýb, ktoré obsahovala, ale nič to nemení na jej jedinečnosti, hlavne ak boli chyby postupne opravované.

Keďže ide o starší projekt, pre korektné spustenie budete potrebova emulátor DOSu – najlepším je DOSBox, ktorý milovníci starších hier dobre poznajú. Už dávnejšie Bethesda uvoľnila zdarma k stiahnutiu aj prvý diel The Elder Scrolls: Arena. Hru si môžete stiahnuť priamo zo stránok Bethesdy, kde nájdete i link na stiahnutie programu DOSBox. Návod k spusteniu hry nájdete zas napríklad tu (nižšie v článku).

Zdroj:Shacknews