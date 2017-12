Command & Conquer 4 - ako oživiť legendu

Dalo sa počítať s tým, že to príde. Starších fanúšikov série Command & Conquer možno tretí diel Tiberium Wars spoločne s datadiskom Kane´s Wrath mierne sklamal a chuť im nespravil ani Red Alert či samostatne spustiteľný prídavok Uprising.

Dalo sa počítať s tým, že to príde. Starších fanúšikov série Command & Conquer možno tretí diel Tiberium Wars spoločne s datadiskom Kane´s Wrath mierne sklamal a chuť im nespravil ani Red Alert 3 či samostatne spustiteľný prídavok Uprising. Bolo to už čosi iné, čo si moderní hráči neznajúci staršie diely nedokážu predstaviť a starší sa v tom novom nekúpu ako prasiatka v bahne. I napriek tomu bola hrateľnosť na vysokej úrovni a teraz, 15 rokov od príchodu strategickej série na svet sa pokúsi Command & Conquer 4 slávnostne zavŕšiť celú ságu okolo súboja medzi nesmrteľným Kane-om (áno, znovu sa môžeme tešiť na charizmatického Joe Kucana) a GDI.

Zavŕšenie ságy sa pokúsi priniesť osviežujúci vietor do pomaly žánru real-time stratégií, ktorý sa potápa hlbšie a hlbšie do vôd priemernosti. V skratke nás čakajú kooperatívne kampane, pridané zbieranie skúsenosti jednotlivými jednotkami, mobilné základne, masívnejší multiplayer 5 proti 5 a mnoho ďalšieho. Medzi vcelku zaujímavé vylepšenia bude patriť systém tried. Pri zvolení zamerania sa na jednu z nich (útok, obrana, podpora) získa vaše vojsko špeciálne bonusy do určitých schopností. Útočná trieda spraví z vašej frakcie agresívneho útočníka, ktorý všetko valcuje. Obrana vám pomôže vo vybudovaní bunkrov, obranných veží, zdokonalí sa pechota. Podpora vám zas pridá možnosť privolania náletov alebo pechotu zdravotníkov.

Možno to znie príliš obyčajne, no stačí do toho zakomponovať celú kariéru hráča (ako v singleplayeri, tak v kooperatívnom hraní, pri skirmish mapách atď.). Na začiatku je nováčik, ktorý dostane k dispozícii 10 budov, 13 jednotiek, zopár upgradeov, schopností a to je všetko, čo má. Zvolí si zameranie, zbiera skúseností, hrá na jednotlivých mapách, pričom je úplne jedno, či sa vrhne na skirmish mapu proti AI botom alebo rozohrá kampaň. Skúsenosti sú viazané na hráčov profil, takže nezáleží na tom, čomu sa venujete, skúsenosti vám ostávajú i pri hraní v rôznych módoch narastajú. Za skúsenosti si zlepšujete schopnosti v triedach, čo sa automaticky zohľadní v počte nových jednotiek (vraj ich je ohromné množstvo a v EA LA nikdy nepočítali s tým, že budú môcť ponúknuť tak rozsiahle vojsko), budov, vylepšení atď. Voľba triedy a jej zvládnutie bude zohrávať dôležitú úlohu v multiplayeri – spolupráca vynikne hlavne pri rozličných štýloch hrania, ktoré sa budú vzájomne dopĺňať. Nutnosťou hrania bude teda pripojenie k internetu (bez neho hru nespustíte), čo má za následok dve kladné veci: jednoduché odhaľovanie cheatorov a vydanie hry bez DRM ochrany. Palec smerom nahor. Dnes predsa hráč bez internetového pripojenia ani nie je hráčom.

Pripojenie pomerne košatého stromu RPG prvkov (skúsenosti získavate za každú zabitú jednotku, splnenú úlohu) a rozhodovania diferenciácie svojej armády s klasickou RTS (plus masívnejšie využívanie mobilných základní) by mohlo fungovať. Staré a dobré prvky (vytvorenie húfu jednotiek a poďme na nich) už potrebujú novú krv. Chýbať by nemali ani filmové sekvencie v priebehu, typicky béčkový príbeh (rok 2062, už len pár jarí sa vystrieda a celú Zem pohltí tibérium, takže obe strany – NOD a GDI – musia niečo vymyslieť), trojrozmerná grafika. Budúcoročná hitovka na PC má teda jasné meno: Command & Conquer 4.

