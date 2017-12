Dokáže slnko napájať notebook?

Ako dlho vydrží váš notebook pracovať, kým sa vybije jeho akumulátor? Povedzme si pravdu, nie je to nič extra. Nech výrobcovia sľubujú čokoľvek, realita je vždy poslabšia. Čo by ste povedali na energiu zo slnka alebo zo zásob, ktoré si prinesiete do terén

10. júl 2009 o 9:15 Milan Gigel

u v taške? Nechali sme sa zlákať dvojicou noviniek a šli sme do toho.

Znie to ako rozprávkový príbeh. Vybalíte notebook na odpočívadle v lese, naštartujete mobilný internet a venujete sa práci tam, kde sa cítite najlepšie. Slnko pumpuje energiu do vášho notebooku a vy sa nemusíte báť, že čoskoro zabliká červená ledka, ozve sa pípnutie a vy končíte. Funguje to naozaj takto? Áno aj nie. Keď sme v redakcii rozbaľovali solárny panel SolarGorilla, neboli sme si úplne istí čo od neho máme očakávať. Zelená energia zo slnka je fajn, predchádzajúce skúsenosti nám však vraveli, že to nebude fungovať. Nie tak, aby sa dalo na výkon spoľahnúť.

Prvé dni priniesli sklamanie. Tmavá zatiahnutá obloha z ktorej padal medardovský dážď nijako nenaznačovala, že by bolo možné energiou uživiť notebook. Pri každom pokuse o pripojenie sme skončili s rovnakým fiaskom. Ledka na paneli zhasla a notebook ani len nezaregistroval, že by mu niekto ponúkal energiu. Neuspeli sme so starým Prestigiom, lowendom od HP, netbookom od Toshiby ani super-úsporným Acerom. Ani mobilné telefóny pripojené k panelu sa netvárili príliš šťastne. Nabíjacie cykly sa prerušovali a ani celodenný pobyt na vonkajšom parapete nestačil na to, aby telefón dočerpal polovicu energie, ktorú je schopný uchovať.

Trhajúca sa oblačnosť spoza ktorej po niekoľkých dňoch začalo vykúkať slnko nám dala nádej. Mobilný telefón sa síce počas celodenného odpočívania na tráve síce nabil takmer do plna, notebooky však nemali jasno v tom, aký s nimi máme zámer. Oblačná obloha neprepúšťala dostatok slnka na to, aby dokázal panel dodávať taký prúd, ktorý by na minimálne nabíjanie stačil. Niektoré z nami testovaných strojov pripojený panel vôbec nezaregistrovali, iné v cykloch blikali, alebo dokázali čerpať energiu iba vo veľmi krátkych intervaloch. Zamračená obloha, i keď s vykúkajúcim slnkom jednoducho nefunguje.

Prvý jasný deň však úplne otočil kormidlom. Tri hodiny času postačia na polovičné nabitie akumulátora v mobile, solárny panel dokáže dodávať notebooku toľko energie, aby nemusel čerpať tú, ktorú má uloženú v akumulátore. Aj keď notebook neindikoval žiadne nabíjanie, predsa nás prekvapilo že nedokázal nabehnúť bez akumulátora – iba s pomocou solárneho panelu. Nie že by to malo nejaký význam, avšak predsa. Boli sme preto na pochybách – čerpá vôbec notebook energiu z panelu, alebo sa iba zmätene tvári že áno? Osemhodinový maratón nepretržitého prehrávania filmu so stále nabitým akumulátorom ukázal, že to predsa len funguje. V ďalších dňoch sme experiment opakovali, tentokrát so skutočnou prácou. Mobil napichnutý v jednom porte, notebook v druhom a všetko sa točilo okolo internetu a každodennej pracovnej rutiny. Ostré slnko je fajn a ak mu nič netieni, dokáže vyrobiť toľko energie, koľko jej je skutočne treba. Má to ale niekoľko háčikov.

Rána a večery sú mizerné. Nedá sa spoliehať na to že energie zo slnka bude dostatok. Po desiatej hodine ráno funguje všetko ako má, po štvrtej poobede už výkon ubúda. Nuž nie sme pod rovníkom. O tom, že v interiéri či v tieni záhradného sedenia sa panel nijako neblysne vravieť azda netreba-

Nikdy neviete, či nedokážete vyťažiť zo slnka lepším naklonením panela viac energie. Jediná ledka s premenlivým svitom vám veľa nenapovie a rozumná indikácia chýba. Malý displej zobrazujúci čerpaný výkon by na škodu nebol.

Otáčať panel za slnkom nie je zložité, chýba mu však nejaký podstavec, ktorý by to zjednodušoval. Nájsť v blízkosti vhodný kameň alebo kus dreva na podopretie nie je problém, chýba tomu však dávka komfortu.

Keď musí byť na prudkom slnku panel, musíte byť na ňom aj vy. Kábliky jednoducho nepustia a klobúk na hlave vás nezachráni. Nuž a písať o tom, že na prudkom slnku je čitateľnosť displeja mizerná azda hovoriť netreba.

SolarGorilla nie je dobrým nástrojom pre nabíjanie notebooku. Ani za celý deň nenabijete kapacitu akumulátora doplna. Avšak ak po paneli siahnete s plným akumulátorom o ktorom notebook vie, že ho nabíjať netreba, cez deň budete mať dostatok energie zo slnka bez toho, aby ste na energiu v akumulátore siahli. V krátkosti povedané – kým nabíjanie mobilov je fajn, skladovať energiu do akumulátorov notebooku sa nevypláca. Straty sú značné.

Továrenské spracovanie SolarGorilly a bohatosť jej príslušenstva hodnotíme pozitívne. Zabudovaný USB port, množstvo koncoviek pre mobily, vreckové prehrávače a notebooky sú fajn, aj keď sa môže stať, že práve pre váš stroj bude koncovka chýbať. Ovbzvlášť ak používate notebook od Apple, ku ktorému si treba zakúpiť špeciálnu redukciu. Nuž patenty akosi nepustia.

Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, v horúcich letných dňoch plných pražiaceho slnka nie je problém zásobiť v teréne notebook energiou, ak ste ochotní opekať sa s ním na slnku a trápiť svoje oči slabou čitateľnosťou displeja. Sami sme strávili niekoľko dní v teréne bez toho, aby sme boli nútení siahnuť po inom zdroji napájania. Akonáhle sa však slnko schová za oblak, nikdy nemáte istotu či sa vynorí v dostatočnej intenzite skôr, ako miniete energiu z akumulátorov notebooku.

Keďže nie všetko sa točí okolo energie zo slnka, testovali sme aj externý akumulátor PowerGorilla, ktorý dokáže zásobiť energiou nielen notebook, ale aj videokameru či inú elektroniku. Ale o tom až v samostatnom článku.