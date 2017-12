Kvôli Call of Duty: Modern Warfare 2 sa presúvajú dátumy vydania iných hier

9. júl 2009 o 11:15 Ján Kordoš

K tejto (pomerne logickej) taktike sa napokon odhodlal aj Activision, ktorý presúva vydanie akčnej hry Singularity od Raven Software na marec 2010. Pôvodne sa malo Singularity objaviť na trhu v čase, kedy ho bude atakovať iný projekt Activisionu, Modern Warfare 2 (10. november) a je zrejmé, že drvivá väčšina hráčov by si pri voľbe strieľačky z vlastného pohľadu vybrala ďalšie pokračovanie Call of Duty ako úplne novú, neznámu značku.

Marec bude podľa Activisionu omnoho vhodnejším termínom, kedy sa Singularity môže presadiť. Zimnej sezóne bude totiž dominovať Modern Warfare 2. Okrem iného bol už dávnejšie avizovaný neskorší dátum vydania nového Jamesa Bonda. Posledný diel totiž podľa Activisionu doplatil minulý rok práve na blízke termíny vydania Quantum of Solace a Call of Duty: World at War.

Zdroj:Shacknews