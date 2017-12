Fumito Ueda kritizuje Grand Theft Auto 4 ako priemernú hru - chýbajú emócie

9. júl 2009 o 10:15 Ján Kordoš

Majstrom vo vyvolávaní emócií je Fumito Ueda, tvorca skvostov ako ICO a Shadow of Colossus, momentálne pracujúci na taktiež majstrovsky vyzerajúcom (z pohľadu grafiky i hrateľnosti) The Last Guardian. Viac informácií spoločne s videoukážkou nájdete v našej novinke. Mnohých však istotne zaujíma, kde berie Ueda inšpiráciu pre svoje projekty. Odpoveďou boli samozrejme filmy, hudba, knihy a hry.

Ueda patrí k náruživým hráčom, no jeho názory by zrejme nepotešili mnohých. Nebojí sa totiž povedať nahlas svoj názor na nedotknuteľné modly ako Grand Theft Auto 4 (málo invencie, slabé postavy a hrdinovia, s ktorými sa nedokáže hráč stotožniť) alebo Super Mario Galaxy (nevyužitý potenciál hry). Určite tieto myšlienky neprijme každý, no ak si porovnáte ktorúkoľvek zo spomenutých hier s Uedovým kúskom, pochopíte, o čom hovoril. A žiaľ, má pravdu. Treba sa pohrávať s hráčovými citmi, ponúkať mu slabých, ľahko zraniteľných hrdinov, s ktorými sa hráč dokáže jednoduchšie stotožniť a následne prežívať ich dobrodružstvá, zážitky.

Ueda navyše využíva hardvérové obmedzenie konzol úplne inak ako väčšina vývojárov: sústredí sa na dizajn prostredia, ktorý musí byť maximalistický (spomeňme si na gigantických kolosov a rozsiahle prostredie v Shadow of Colossus alebo monumentálne ICO, ktoré malo dokonca svoj vlastný jazyk!) a podlieha mu aj grafický štýl. Je len škoda, že tak málo herných vývojárov (i z pozície osobností) má odvahu vsadiť práve na emócie. Jediným, ktorý sa k Uedovi aspoň približuje, je David Cage z Quantic Dreams, ktorý pripravuje (taktiež výhradne pre Playstation 3) Heavy Rain. Podobne nadaných vývojárov by sme však privítali omnoho viac.

Zdroj:Eurogamer