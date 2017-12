Operačný systém od Google spustil vlnu špekulácií

Keď Google ohlásil, že na trh vyrukuje so svojim vlastným operačným systémom, mnohí si povedali že bolo na čase. Firma sa v minulosti netajila svojimi plánmi, nikto však netušil že to bude tak skoro. To však so sebou prinieslo množstvo špekulácií a dohado

9. júl 2009 o 10:15 Milan Gigel

v. Google prezradil až príliš málo, aby rozvíril nudné vody v IT.

Ukradne hlavne linuxákov

Nový systém na trhu môže byť fajn, obzvlášť v prípade ak za ním stojí gigant, akým je Google. Koho však môže nový systém postavený na linuxovom jadre osloviť? Mnohí tvrdia, že s najväčšou pravdepodobnosťou práve súčasných používateľov Linuxu. Včera ste možno frčali na Redhate, dnes na Ubuntu, zajtrajšok možno patrí Chrome. Ak sa má niekto obávať o migráciu k novému systému, mali by to vraj byť tí, čo sa pohybujú vo svete Linuxu. Platforma Windows je vraj bez ohrozenia. Konzervatívny používateľ netúži po tom, aby sa musel priúčať opičím kúskom.

Microsoft bude musieť zlacnieť

To že nový operačný systém konkurovať Windows nemôže je podľa predbežných plánov Google zrejmé. V Chrome sa má točiť všetko okolo internetu a jeho služieb. Nikto zatiaľ nepočíta s tým, že by sa mohol zamerať na multimédiá, hry a iné kratochvíle, ktoré s počítačmi dnes akosi súvisia. Môžu tu však nastať tlaky iné. Tlaky na cenu. Netbookové edície systémov Windows stoja síce iba zlomok z tých desktopových, Google sa však netají tým, že Chrome pobeží nielen na netbookoch, ale aj na stolových počítačoch. A tu môže jeho bezplatná dostupnosť znamenať pre Microsoft tlak. Inak, ako znížením cien naň reagovať nemožno. Už sme sa o tom presvedčili v minulosti. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Keď už nie pre objem príjmov, tak aspoň pre trhový podiel.

Nový systém do každého nového PC

Google sa netají tým, že od začiatku veľmi úzko spolupracuje s výrobcami hardvéru, a že sa chce dostať do OEM kanála v plnej zbroji. V kartách, ktoré Google odkryl už dnes čítame mená firiem ako Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments a Toshiba. Pozoruhodné je že chýba napríklad Dell a Intel – akoby sme kdesi medzi riadkami čítali o veľkých plánoch s Moblinom. Ak bude Google dostatočne silný a presvedčivý, svoj Chrome môže na stroje dostať nielen ako primárny systém aj ako vedľajší, dostupný cez funkciu rýchleho bootovania. Možností je mnoho, všetko je vec dohôd. Hlavné je dostať sa do rúk potenciálnym používateľom. Nebolo by to po prvý krát, čo by magické tlačidlo naštartovalo namiesto systému Windows multimediálny prehrávač či čosi iné.

Google OS sleduje, čo robíte

Európa aj Amerika sa obáva toho, že Google bude ešte informovanejší ako doposiaľ, čo pre naše súkromie nemusí byť to najlepšie. Už v súčasnosti má pod palcom naše e-maily, online inzerciu, dokumenty, zápisy v plánovačoch a teraz by mohol ešte lepšie sledovať naše návyky. Od ranného štartu stroja až po jeho večerné vypnutie. Nie že by bol kód systému uzavretý a nikto nevedel aké dáta na servery vlastne putujú, ale namiesto lokálnych softvérov máme pracovať s webovými aplikáciami. A to je trochu iná káva. Postoj úradov je jednoznačný. Chrome patrí pod röntgen, aby sme mali aspoň hrubý obraz o tom, ktoré kúsky mozaiky pribudnú do súčasnej informačnej stavebnice, ktorou Google disponuje. Nikto vraj o nás nevie viac ako Google.

Veľa kriku pre nič

Prečo je toľko vzruchu okolo projektu, ktorý je možno jednoduchší, ako si všetci myslia? Spojte linuxové jadro, jednoduchého správcu okien, prehliadač Chrome a Google Gears a pred vašimi očami sa objaví nástroj, ktorý plní všetko čo Google sľubuje – rýchly beh, prehľadnosť a silné previazanie s internetom. Možno je okolo všetkého iba priveľa rečí a Google to dobre vie. Nebola by to prvá mediálna masáž mozgov vo svete technológií.

Bezpečnosť, ktorú nemožno dosiahnuť

Nová úroveň bezpečnosti, imunita voči vírusom, koniec aktualizácií. Prekopali sme celé jadro systému a obrátili systém bezpečnosti naruby – tvrdí Google. Akoby niekto na práškoch tvrdil, že vynašiel zázrak, ktorý doposiaľ žiadny vývojári operačného systému ponúknuť nedokázali. Začali sa objavovať hlasy ktoré tvrdia, že je to absolútna hlúposť a vedecky možno dokázať, že je to nemožné. Pozrime sa však na to aj z inej stránky. Zostavte internetový terminál s pevnou softvérovou výbavou, zadrôtujte všetky cestičky pre jeho úpravy a rozširovanie a máte systém, ktorý pri každom štarte bude vyzerať rovnako. Nech sa pri každom boote opäť štartuje z kódu obnoveného zo zálohy, všetky vaše nastavenia sa môžu načítať z internetu a aplikácie ktoré používate sú tiež predsa vonku za hranicami vášho stroja.

Nejasností a špekulácií okolo nového systému je viac ako dosť a je príliš skoro na to prikláňať sa k niektorým z nich. Jedno je však isté. Google poodkryje svoje karty ešte tento rok a budeme predbežne vedieť na čom sme. Finálna verzia systému dorazí na trh aj tak až v polovici budúceho roka.