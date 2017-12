Obedná pauza: plazmový útok

Vždy, keď hrdinu pošlú do minulosti alebo budúcnosti, aby niečo napravil, stane sa chyba a nedorazí presne na miesto, kam mal. Preto sa tam musí prestrieľať. Plazma Burst.

9. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Vždy, keď hrdinu pošlú do minulosti alebo budúcnosti, aby niečo napravil, stane sa chyba a nedorazí presne na miesto, kam mal. Preto sa tam musí prestrieľať. To je aj prípad Plazma Burst. Jeden geroj, tony nepriateľov, zbrane, granáty... Že zachrániť svet nie je také ľahké, sa presvedčíte po prvých pár neúspešných pokusoch. Chce to aj opatrnosť a hlavne presnú mušku. Headshoty sa cenia.



Ovládanie:

Myš - mierenie, streľba.

Klávesnica - W, A ,S, D - pohyb, G - granát, E - použiť, 1 až 9 - vybrať zbraň.

(V menu si môžete pozrieť aj nejaké ďalšie alternatívy klávesov).

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.