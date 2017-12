Borderlands - výlet do pustatiny

8. júl 2009 o 14:20 Ján Kordoš

Niektoré vývojárske tímy sa na pestrosť svojich hier sťažovať nemôžu. Snažia sa – aj keď možno v rámci jedného žánru – čosi pridať, priniesť niečo iné, pokúšajú sa rozšíriť si svoje obzory. Nie je tomu tak dávno, čo Randy Pitchford z Gearbox Studios chcel vidieť od Bungie a Infinity Ward niečo iné ako Halo, respektíve Call of Duty. Že to ide a dá sa posúvať možnosti akčných hier z vlastného pohľadu, dokonca i v tak tuctovej dobe ako je v hernom svete večne omieľaná Druhá svetová vojna, potvrdil Gearbox vydaním už trojdielnej série Brothers in Arms. Okrem toho majú títo vývojári na svedomí PC verziu prvého Halo alebo datadisky k prvému Half-Life. Okrem Aliens: Colonial Marines, ktoré sa objaví nevedno kedy, však finišujú s prácami na akčnom projekte Borderlands.



Borderlands patrí k takým hrám, ktoré síce okolo seba nerozhadzujú siete utkané zdatným marketingovým oddelením, no napriek tomu zaujme. Je to však hra, o ktorej ak sa niečo dozviete, zaručene dostanete chuť si ju vyskúšať. Pritom neprichádza s ničím extrémne novátorským. Ponúkaný koktejl zložený z rôznych ingrediencií osvedčených v iných projektoch nie je šialeným mixom psíka a mačičky. Vzdialená budúcnosť, nehostinná planéta Pandora a voľnosť, ktorá hráčovi dovoľuje robiť takmer všetko, čo sa sa mu len zachce - známe ingrediencie. Borderlands síce bude predovšetkým akčnou hrou, no zároveň ponúkne bohatú porciu RPG prvkov. Jednoducho napísané: Borderlands by malo ponúknuť to, v čom Hellgate: London stroskotalo, plus prihodiť čosi navyše.

Výber hrdinu podľa povolania v úvode hry zvolí orientáciu postavy na spôsob boja. Tak ako to poznáme z fantasy hier, je to i v budúcnosti. Spustošená Pandora sa síce na prvý pohľad tvári tak, že na nej žiadny iný život okrem toho v roztrúsených kolóniách neexistuje, no stačí zopár krokov do neznámych zákutí a zmutované tvory vás nenechajú ani chvíľu na pokoji. Boj prebieha tradične: máte silovú postavu či strieľate z diaľky? Je to jedno, taktické možnosti sú pomerne obmedzené a jediné, čomu sa musíte skutočne venovať, je presné mierenie, postreh a samotný boj. Potešiteľné je, že počet potvoriek nebude obmedzený na zopár druhov, ale každý jeden typ nepriateľa môže byť modifikovaný a mať iný spôsob boja. Nie, že by sa musela nejakým výrazným spôsobom zmeniť taktika boja, ale proti vám stojí rôznorodý zástup nepriateľov. Podobne sú na tom aj zbrane. Už v minulosti pri predstavovaní hry do popredia najviac vystupovala informácia, že ani samotní tvorcovia netušia, koľko zbraní bude vlastne v hre. Niekoľko desiatok typov bude možné rozšíriť desiatkami predmetov, pričom každá zbraň má odlišné vlastnosti. Milióny možností a jemný "diabolský" vánok osvieži zatuchnutosť žánru strieľačiek.

Po Pandore budeme môcť prechádzať voľne. Celý svet je zničený, dalo by sa hovoriť o kombinácii Falloutu a Šialeného Maxa. O príťažlivosť krajiny (paradoxne ak je v dezolátnom stave) sa teda obávať netreba. Aby sme nemuseli merať cestu do odľahlých miest zbytočne pešky, k využitiu dostaneme rôzne vozidlá, počínajúc civilnými určenými výhradne na prepravu, končiac obrnenými tankami. Z vozidiel budeme môcť samozrejme i strieľať. Vezmete si, čo potrebujete, naverbujte, koho len chcete a výprava sa môže začať. Jednotlivé úlohy rozosiate po celom svete Pandory vás pomaly posúvajú po príbehovej línii, ktorá je rozprávaná formou dialógov. Medzi ďalšie novinky, ktoré boli po čase pridané, patrí kooperatívne hranie kampane. Príbeh samozrejme môžete zvládnuť i osamote, ale pri kooperatívnom hraní si môže pomáhať až štvorica priateľov, pričom na konzolách sa dokonca počíta aj so splitscreenom, čiže rozdelenou obrazovkou a spoluprácou dvoch hráčov na jednom stroji. Kooperatívne hranie je stále obľúbenejšie a využívanejšie, preto je tento krok viac než potešiteľný.

Pôvodné obrázky k hre vyzerali pomerne obyčajne – ako v každej inej akčnej hre. Borderlands sa nechce profilovať ako vážna, simulátor dupľom. Pôjde predovšetkým o akciu a aby sa vyzdvihol do popredia odľahčený štýl, rozhodli sa vývojári dodatočne vytvoriť cel-shade grafický štýl. Komixové, čierne linky okolo postáv a predmetov ich zvýrazňujú a je každého subjektívnym názorom, či tento štýl prijme alebo ho bude považovať za nevhodný. Akceptovať sa však dá.

Pri akčnom zameraní by málokoho napadlo, že pomimo sa budú do popredia pretláčať RPG prvky. Nielenže bude postava vlastniť inventár so zozbieranými predmetmi, ale si bude i zlepšovať svoje vlastnosti. Za získané skúsenosti nadobudne už tradičné body, ktoré následne investuje do rozličných vlastností. Borderlands tak spája dva svety: akčný a RPG. Hardcore fanúšikovia samozrejme budú namietať, no ide o akčnú hru s RPG prvkami, ktoré sa odohráva v zaujímavom otvorenom svete. A dostanete k tomu kopec zbraní, more nepriateľov. Toto už zaujímavo znie a mierne posunutý termín vydania na október len potvrdzuje, že vývojári chcú vyladiť všetky chyby, aby nespravili tú istú chybu ako dnes už bývalé Flagship Studios s Hellgate: London. Ruky hore, kto každý sa teší – a že nás bude mnoho, vezmite jed.