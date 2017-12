Google chystá svoj vlastný operačný systém

Rýchly, prehľadný a otvorený. Taký má byť operačný systém Chrome OS z dielní Google, ktorý predstaví firma verejnosti ešte v tomto roku. Na netbookoch s procesormi x86 a ARM by sme sa s ním mali začať stretávať od polovice budúceho roka.

8. júl 2009 o 9:00 Milan Gigel

Google tak dáva jasné gesto, že s Androidom v segmente prenosných počítačov experimentovať netreba. Systém, ktorý bol navrhnutý pre smartfóny nie je stavaný tak, aby poslúžil rovnako dobre aj na počítačoch. To má zmeniť projekt Chrome OS, ku ktorému Google povoláva svojich partnerov.

Architektúra je jasná – linuxové jadro, špecifické používateľské rozhranie a silné previazanie na internetové služby – vlastné aj cudzie. Všetko s maximálnou jednoduchosťou, prehľadnosťou a dôrazom na bezpečnosť a svižný beh. Tak, ako to poznáme z webových služieb Google a prehliadača Chrome.

Úzka spolupráca s výrobcami hardvéru naznačuje, že Google má ambície presadiť sa so svojim systémom na trhu. Nebude to však ľahké. V segmente netbookov dominuje Windows a pokusy o presadenie Linuxu zlyhávajú. Prečo? Používatelia sú až priveľmi pohodlní riešiť každodenné úlohy inak, ako sú zvyknutí. Obzvlášť v prípade, ak je cenový rozdiel medzi netbookom so systémom Linux a Windows takmer zanedbateľný.

Google sa však môže vydať inou cestou, akou kráčali doterajšie „linuxové experimenty“. Zo svojho Chrome OS môže vytvoriť kult pre fanúšikov technológií, ktorí si tento systém nenechajú ujsť. To je však iba hudba budúcnosti.

Google nie je jedinou firmou, ktorá sa angažuje s Linuxom v segmente prenosných počítačov. Spomenúť môžeme napríklad Intel s ich projektom Moblin – rovnako ambicióznym, rovnako prehľadným.